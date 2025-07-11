  • Новость часаТрамп пообещал сделать «Важное заявление о России»
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    Украина затягивает Европу в новую финансовую дыру
    Мерц обратился к лидерам России, США и Словакии
    Зеленский убедил Дуду в своей необразованности о Волынской резне
    Директору МХАТа Кехману предъявили обвинение в растрате средств
    Зеленский отказался от новых переговоров между Киевом и Москвой
    Госдеп США подтвердил начало масштабной реорганизации ведомства
    Украина начала эвакуацию жителей 325 населенных пунктов Харьковской области
    Политолог назвала приоритетные версии убийства полковника СБУ Воронича
    ОПЕК отказала в аккредитации пяти ведущим западным бизнес-изданиям
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    6 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Ленина хоронить пока рано или уже поздно

    Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.

    36 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики.

    13 комментариев
    11 июля 2025, 06:21 • Новости дня

    Politico: Саммит БРИКС спровоцировал Трампа ввести пошлины против Бразилии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Раздражение главы США действиями БРИКС, продвигающих отказ от доллара в торговле, привело к введению 50% пошлин на импорт из Бразилии, пишет Politico.

    Президент США Дональд Трамп решил ввести 50% импортные пошлины на товары из Бразилии после саммита БРИКС, прошедшего в Рио-де-Жанейро, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на действия Бразилии и итоги встречи лидеров стран БРИКС, которые были восприняты в Вашингтоне крайне негативно.

    Как отмечает Politico, главным раздражителем для Трампа стало стремление государств БРИКС к дедолларизации международной торговли. При этом источники подчеркивают, что именно саммит в Рио-де-Жанейро «переполнил чашу терпения» президента США.

    Ранее Трамп уже выражал недовольство политикой властей Бразилии, в том числе отношением к бывшему президенту Жаиру Болсонару.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Бразилии пригрозил Соединенным Штатам введением Закона о взаимности с 1 августа. США ввели тарифы на бразильскую продукцию, что может оставить американских потребителей без кофе. Лула да Силва пообещал ответные меры на введенные Вашингтоном 50% пошлины против Бразилии.

    10 июля 2025, 14:35 • Новости дня
    Итоги голосования по вотуму недоверия фон дер Ляйен потрясли Брюссель
    Итоги голосования по вотуму недоверия фон дер Ляйен потрясли Брюссель
    @ MAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поддержка вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен оказалась почти вдвое выше ожиданий сторонников инициативы и вызвала резонанс в европейских столицах.

    Голосование по вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен поддержали 174 из 553 депутатов Европарламента, передает ТАСС.

    По словам источника агентства, подобный результат стал неожиданно высоким и вызвал шок в Брюсселе, поскольку даже сторонники вотума рассчитывали максимум на 15-20% поддержки. Итоговый процент составил 31,5% от числа проголосовавших.

    При этом источник выразил мнение, что результаты голосования «не повлияют на курс Еврокомиссии». Он предположил, что в ближайшее время стартует масштабная медийная кампания с целью свести недовольство к влиянию внешних факторов.

    Напомним, депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали инициативу по выражению недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    В начале июля евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

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    10 июля 2025, 19:08 • Новости дня
    Мерц обратился к лидерам России, США и Словакии

    Канцлер ФРГ призвал Словакию поддержать 18-й пакет санкций ЕС

    Мерц обратился к лидерам России, США и Словакии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    На конференции в Риме канцлер Германии Фридрих Мерц затронул вопрос санкций, Patriot и обратился к руководству трех стран.

    Мерц заявил, что Германия готова покупать у США комплексы Patriot и передавать их Украине, сообщает РИА «Новости».

    Также он сообщил о подготовке 18-го пакета антироссийских санкций в рамках Евросоюза. По его словам, только одно государство пока не согласовало этот пакет.

    Мерц призвал Словакию и ее премьер-министра прекратить сопротивление и поддержать новый пакет санкций против России в рамках ЕС. Канцлер отдельно обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой «оставаться с европейцами» и отметил, что у США и ЕС схожие интересы, направленные на стабильность в мире.

    В адрес президента России Владимира Путина Мерц направил краткое послание: «мы не сдадимся». Он подчеркнул, что Европа должна проявлять единство в вопросах поддержки Украины.

    Напомним, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла выступил с публичным призывом к Фридриху Мерцу наладить диалог с российским президентом Владимиром Путиным.

    Накануне Мерц заявил, что конфликт на Украине больше нельзя решить дипломатическим путем.

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    10 июля 2025, 19:05 • Видео
    Россия предложила США новый вариант

    После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

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    10 июля 2025, 15:55 • Новости дня
    Рубио заявил о новых предложениях России по Украине
    Рубио заявил о новых предложениях России по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым Соединенные Штаты услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались.

    «Да, думаю, мы действительно услышали нечто новое. Это не гарантирует достижение мира, но это концепция, которую я передам президенту сразу по возвращении», – сказал Рубио, передает РИА «Новости».

    По словам американского госсекретаря, Вашингтон продолжит диалог со всеми сторонами ради завершения конфликта, несмотря на «отсутствие прогресса» в мирных переговорах. Он подчеркнул, что президент США разочарован текущей ситуацией, однако не оставляет попыток урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

    Рубио также напомнил, что американская военная помощь Киеву продолжается, несмотря на возникшие технические пересмотры в некоторых поставках. По его словам, решение о прекращении поддержки не принималось, помощь оказывается по установленному графику.

    Ранее Рубио после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подчеркнул важность появления четкого плана урегулирования ситуации на Украине.

    Напомним, в четверг в Куала-Лумпуре прошла встреча Лаврова с Рубио.

    Переговоры между Лавровым и Рубио продолжались около часа. Марко Рубио после переговоров с главой МИД России назвал разговор важным и честным.

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    10 июля 2025, 13:39 • Новости дня
    Опубликовано видео убийства полковника СБУ в Киеве
    Опубликовано видео убийства полковника СБУ в Киеве
    @ k_dvizh

    Tекст: Дарья Григоренко

    Момент убийства полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича в Киеве был заснят на видео.

    Видео публикует Telegram-канал «Киевский движ». На кадрах видно, как мужчина выходит во двор, где к нему подходит другой человек и открывает огонь с близкого расстояния.

    В четверг утром в столице Украины неизвестный пять раз выстрелил в полковника СБУ Ивана Воронича, в результате чего он погиб на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве произошел второй за три дня случай стрельбы с жертвами, в результате которого погиб мужчина в Голосеевском районе.

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    10 июля 2025, 21:07 • Новости дня
    Зеленский отказался от новых переговоров между Киевом и Москвой
    Зеленский отказался от новых переговоров между Киевом и Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины Владимир Зеленский в Риме отметил, что диалог с Москвой невозможен до завершения ранее согласованных обменов между сторонами.

    Заявление президента Украины прозвучало на пресс-конференции после саммита в Риме, передает Ura.ru.

    «Переговоров между Украиной и Россией пока не будет, поскольку еще не завершились те обмены, о которых мы договаривались раньше», – заявил Зеленский журналистам.

    Трансляция выступления велась на YouTube. Президент Украины также прокомментировал ситуацию в российских вооруженных силах. Он выразил мнение, что президент России Владимир Путин намерен увеличить численность армии до 1,5 млн человек вместо текущих 1,2 млн военнослужащих.

    Ранее Зеленский убедил Дуду в своей необразованности в деле о Волынской резне.

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    10 июля 2025, 14:28 • Новости дня
    Киев потребовал на восстановление Украины 1 трлн долларов
    Киев потребовал на восстановление Украины 1 трлн долларов
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Сумма, необходимая для восстановления и модернизации Украины, выросла почти вдвое за последние шесть месяцев и оценивается в триллион долларов.

    Стоимость восстановления Украины достигла одного триллиона долларов, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает ТАСС. По словам Шмыгаля, эта сумма рассчитана на 14 лет и почти в два раза превышает предыдущую оценку, данную им в феврале.

    Шмыгаль уточнил в телеграм-канале: «Восстановление и модернизация Украины, по нашим оценкам, будет стоить 1 трлн долларов на период в 14 лет». Он напомнил, что ранее называл сумму в 500 млрд евро.

    Для обеспечения финансирования Шмыгаль предложил создать два фонда: «Фонд Украина» с бюджетом 540 млрд долларов и «Европейский структурный фонд в поддержку Украины» на 460 млрд долларов. Оба фонда, по его словам, должны финансироваться западными странами, при этом второй фонд будет служить платформой для инвестиций европейского частного сектора в украинское производство.

    Ранее Шмыгаль отмечал, что восстановление Украины станет приоритетной задачей для Европы на ближайшие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании европейского фонда восстановления Украины совместно с Италией, Германией, Францией и Европейским инвестиционным банком. Нидерланды ранее выделили 300 млн евро на восстановление Украины. Правительство Дании решило выделить дополнительные 435 млн датских крон, что составляет примерно 68,23 млн долларов, на эти же цели.

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    10 июля 2025, 14:41 • Новости дня
    Опубликованы кадры сожжения тел солдат ВСУ на Украине

    Появились кадры сожжения переданных Россией тел солдат ВСУ на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Тернопольской области на видео зафиксировали сожжение тел украинских военных, переданных российской стороной, что связано с отказом Киева от компенсаций семьям.

    Как передает ТАСС, на опубликованных кадрах видеонаблюдения, предположительно из крематория в Тернопольской области, зафиксирован процесс сжигания тел солдат ВСУ. Эти тела были переданы российской стороной украинской стороне.

    В российских силовых структурах пояснили, что Киев идет на сожжение останков, чтобы не выплачивать компенсации семьям погибших военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новоукраинке обнаружили десятки заминированных тел украинских военных, вокруг которых установлены растяжки с взрывчаткой.

    Президент России Владимир Путин сообщил о готовности передать Украине еще около 3 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ. В приграничных моргах Ростова, Курска и Белгорода хранятся более 10 тыс. тел украинских военных.

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    10 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    ВСУ установили растяжку на месте расстрела двоих российских солдат в селе Комар

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе села Комар в ДНР после расстрела двух российских солдат была установлена растяжка, сработавшая во время штурмовых действий.

    Военнослужащие Украины установили растяжку на месте расстрела двух российских пленных, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел возле села Комар в Донецкой Народной Республике.

    По данным силовых структур, место, где были убиты российские солдаты, заминировали военнослужащие 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. Собеседник агентства отметил: «Вблизи села Комар были расстреляны двое российских солдат, на месте расстрела военнослужащие 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ установили растяжку, которая сработала во время штурма».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вылеченные в больнице Волновахи боевики ВСУ расстреляли здание медицинского учреждения из танка. Пленный ВСУ рассказал о приказе расстрелять мирных жителей, эвакуирующихся из Часов Яра. ВСУ расстреляли двух пленных российских солдат в поселке Разлив.

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    10 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    Эксперты объяснили желание Трампа наказать Бразилию

    Американисты: Трамп решил проучить Бразилию за БРИКС и Болсонару

    Эксперты объяснили желание Трампа наказать Бразилию
    @ Will Oliver/CNP, Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп, проводя свою тарифную политику, руководствуется не логикой, а желанием наказать «провинившегося», сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Эксперты выделяют две причины, почему США вводят пошлины против Бразилии. Первая – политические противоречия между Вашингтоном и бразильскими властями. Вторая – недавно прошедший в латиноамериканской стране саммит БРИКС.

    «Тарифная политика Дональда Трампа потеряла логику. Начиналось все с понятных шагов, целью которых была защита определенных секторов американской экономики и создание выгодных внутри страны условий для производства товаров», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его оценкам, сейчас решения по пошлинам «превратились в шоу».

    Президент США применяет этот инструмент в качестве наказания. Яркий пример – меры против Бразилии. «Эта латиноамериканская страна, как и другие в регионе, ориентирована на американский рынок. Государство больше покупает у Штатов, чем продает им», – указал собеседник.

    В «немилость» же Бразилиа попала из-за судебного разбирательства в отношении Жаира Болсонару. Его часто называют «бразильским Трампом», и он был близок к главе Белого дома, указал Дробницкий. «Президент США считает, что с Болсонару «плохо поступили». Поэтому он решил «проучить» руководство латиноамериканской страны тарифами», – пояснил эксперт.

    По его мнению, Лула да Силва может ответить зеркальными мерами, но это скажется на ценах внутри Бразилии. «Оказать же серьезное давление на Вашингтон Бразилиа не сможет. Но есть все же нюанс. Ранее Трамп ставил задачу помешать БРИКС разрушать американский миропорядок. Но дело в том, что объединению ничего делать и не нужно, Трамп сам с этим отлично справляется», – иронично отметил аналитик.

    «Анонс новых американских пошлин приводит к тому, что предприниматели ищут пути торговли не через Америку. Как только эта идея овладеет умами 30% активных торговцев, долларовой системе может прийти конец, – уточнил политолог. – Дело в том, что доллар всегда обеспечивался мировой торговлей и финансовым рынком. Изменения приведут к большому кризису. Нельзя выбить из-под человека стул, надеясь, что он останется висеть в воздухе».

    Происходящее порождает конспирологические теории. Согласно одной из них – Трамп предпринимает целенаправленные действия, чтобы обрушить рынки. «Может быть, американский лидер что-то знает и готовит хаос за пределами Штатов, чтобы американцам было полегче. Но результатом станет раздел глобального рынка. Международная торговля останется, а глобализация – нет. Трамп своими хаотичными действиями приближает такой итог», – рассуждает Дробницкий.

    Схожей точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. Он выделяет две причины, почему США вводят пошлины против Бразилии. Первая – политические противоречия между администрацией Трампа и нынешними бразильскими властями.

    «Болсонару – близкий друг американского лидера. Когда в отношении него только завели уголовные дела о попытке устроить госпереворот, велась дискуссия о том, что ему могут предоставить убежище во Флориде. Этого не случилось, но глава Белого дома поддерживает бразильских правых и надеется на то, что они придут к власти в 2026 году», – пояснил собеседник.

    Вторая причина – недавно прошедший в Бразилии саммит БРИКС. «Трампу не нравится то, что Бразилиа участвует в нынешнем тренде на дедолларизацию и создание альтернативной Штатам финансовой системы», – добавил эксперт.

    По его мнению, Вашингтон попытает заставить Лулу да Силву пойти на уступки, тем более что США – это второй после Китая по важности торговый партнер латиноамериканской страны. «Сейчас мы видим, что и левые, и правые в Бразилии критикуют Трампа. Его попытка вмешательства во внутрибразильскую политику не способствует достижению цели устроить смену власти на выборах в следующем году», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что США с 1 августа введут тариф в 50% на весь импорт из Бразилии. В соцсети Truth Social он опубликовал письмо бразильскому президенту Луле да Силве, в котором обвинил того в «охоте на ведьм» против бывшего президента Жаира Болсонару.

    Лула, отвечая на заявление Трампа, подчеркнул, что никакая другая страна не может вмешиваться в судебные разбирательства «в отношении тех, кто планировал государственный переворот». Он подчеркнул, что Бразилия – «суверенное государство с независимыми институтами».

    Политик также отметил, что сообщения о торговом дефиците США с Бразилией не соответствует действительности, поскольку за последние 15 лет торговый баланс был положительным для Вашингтона и составил 410 млрд долларов.

    «На любое одностороннее повышение ставок мы ответим, используя бразильский закон об экономической взаимности», – написал бразильский лидер. Упоминаемый им документ позволяет Бразилии официально вводить ответные пошлины на импорт из стран, которые ввели односторонние меры.

    Лула да Силва ранее уже выступал с критикой в адрес американского коллеги. Так, на саммите БРИКС он заявил о неприемлемости вмешательства Штатов после слов Трампа о Болсонару. «В этой стране есть законы, в этой стране есть правила, в этой стране есть хозяин, которого зовут бразильский народ», – акцентировал политик.

    «Мы – суверенная страна. Мы не приемлем вмешательства или опеки со стороны кого бы то ни было. У нас есть прочные и независимые институты. Никто не стоит выше закона. Особенно те, кто угрожает свободе и верховенству закона», – написал он позже в соцсетях. Лула также раскритиковал экономическую и внешнюю политику главы Белого дома.

    Напомним, в начале июля Трамп пригрозил дополнительными пошлинами в 10% для стран, которые поддерживают БРИКС, куда входят в том числе Бразилия, ЮАР и Россия. Затем он опубликовал письма лидерам ряда стран с уведомлением о введении тарифов с 1 августа. Среди них – Южная Корея, Япония, Малайзия, Казахстан, Южная Африка, Тунис, Босния и Герцеговина, Индонезия, Бангладеш, Сербия, Камбоджа, Таиланд, Лаос, Мьянма, а также Молдавия, Ливия и Ирак.

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    10 июля 2025, 20:11 • Новости дня
    Политолог назвала приоритетные версии убийства полковника СБУ Воронича

    Политолог Шеслер: Убийство полковника СБУ Воронича связано с внутренними разборками

    Политолог назвала приоритетные версии убийства полковника СБУ Воронича
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Убийство полковника СБУ Ивана Воронича связано с внутриукраинскими разборками среди местных спецслужб, которые борются в том числе за освоение западных средств, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. В четверг Воронич был убит в Киеве пятью выстрелами, киевская полиция ведет розыск подозреваемых в свершении этого преступления.

    «Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не обладают такой широкой известностью, как, скажем, одиозные депутаты Рады. Иван Воронич был оперативником из центра специальных операций. В Сети активно обсуждают возможную причастность российских спецслужб к его убийству. Но я думаю, что дело связано с внутренними разборками», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    «СБУ – одна из самых коррумпированных структур в стране. Представители этого органа имеют массу врагов. Один из таковых – это бизнес», – указала собеседница, напомнив недавние публикации о том, что украинские силовики шантажируют местных предпринимателей, угрожая в противном случае открыть дела по обвинению якобы в торговле с Россией.

    «СБУ также «крышует» деятельность по «ухилянтам» (уклонистам) и разным иным коррупционным делам. Кроме того, между СБУ, Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины и другими органами идет борьба за присвоение денег из Европы. Поэтому на Украине могли найтись желающие устранить таких деятелей, как Воронич, который, скорее всего, был замешан в разные схемы», – полагает Шеслер.

    Схожей точки зрения придерживаются авторы Telegram-канала «Военная хроника». «После 2022 года внутриукраинские силовые структуры, включая СБУ, МВД, ГУР и ГБР, регулярно выясняют отношения. Это уже стало хронической болезнью системы: параллельные цепочки подчинения, конкуренция за бюджеты, контроль над теневыми схемами, самостоятельные операции и многое другое», – указали они.

    «Но есть и другой сценарий. Если подтвердится, что Воронич – не кабинетный функционер, а тот, кто реально занимался диверсиями, то ликвидация приобретает совершенно другие тона. Если его устранение связано не с внутренней зачисткой, а с внешним ответом – это означает начало новой фазы. Появляется реальный шанс, что меняются приоритеты: от реагирования на последствия – к устранению причин», – говорится в сообщении.

    Версию о том, что убийство могло быть местью, связанную со службой полковника, высказал и военкор Александр Коц. «Если это действительно так, то это добрый знак. Я всегда говорил, что удары по Банковой или зданию СБУ совершенно бессмысленны. Зачем воевать с кирпичами? Бить надо не по центрам принятия решений, а по лицам, их принимающим», – написал Коц в Telegram-канале.

    В четверг в Киеве был убит 50-летний полковник Иван Воронич, который занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления центра специальных операций СБУ. Официально он носит наименование «Войсковая часть Е6117».

    Воронич курировал группу «А» («Альфа») в составе СБУ. Именно эта группа, среди прочего, занимается разработкой террористических операций на территории России. Киллер пять раз выстрелил в полковника из пистолета с глушителем, в результате чего мужчина погиб на месте.

    В Киеве начался розыск подозреваемых в свершении этого преступления. Правоохранители предупреждают, что преступники могут быть вооружены и готовы оказать сопротивление при задержании.

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    10 июля 2025, 08:23 • Новости дня
    В МВД объяснили, когда полицейский может звонить гражданину лично

    В МВД объяснили, что полицейский может звонить только для вызова в отделение

    Tекст: Мария Иванова

    Полицейский вправе связаться с гражданином по телефону только для приглашения в подразделение, любые другие звонки могут свидетельствовать о попытке мошенничества, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Право на личный телефонный звонок гражданину сотрудник полиции имеет только в случае, если требуется пригласить человека в подразделение, говорится в Telegram-канале Ирины Волк. В других ситуациях звонки якобы от правоохранителей являются признаком мошенничества.

    В МВД подчеркнули: «Сотрудник полиции может позвонить в единственном случае, когда необходимо пригласить в подразделение». Все остальные телефонные контакты с угрозами или попытками запугивания должны насторожить, так как это признаки мошенника.

    Она добавила, что преступники часто представляются не только полицейскими, но и сотрудниками Банка России, Соцфонда, ФНС и других органов. Волк посоветовала прервать разговор и немедленно положить трубку, если собеседник начинает запугивать или требует совершить какие-либо действия.

    Ранее МВД рассказало о новых схемах мошенничества с использованием дипфейков, в которых злоумышленники имитируют голоса глав регионов.

    МВД также назвало типичные уловки мошенников, убеждающих граждан установить вредоносные программы на смартфоны.

    Кроме того МВД выяснило, что чаще всего мошенники звонят, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и банков.

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    10 июля 2025, 15:37 • Новости дня
    Путин провел совещание по итогам учебного года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главы Минпросвещения Сергея Кравцова и главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

    В центре повестки оказались итоги учебного года, выпускная кампания и старт приемных испытаний в специализированные, средние и высшие учебные заведения страны, передает ТАСС.

    «У нас закончилась с вами сдача экзаменов в школе, прошли все выпускные, и сейчас начался другой этап уже – поступление в специальные учебные заведения, и в средние, и в высшие», – отметил глава государства, открывая совещание.

    Путин подчеркнул, что несмотря на уход школьных преподавателей в отпуска, работа в сфере образования продолжается. По его словам, уже идут мероприятия по материально-технической подготовке к новому учебному сезону.

    Ранее в Кремле анонсировали совещание Путина по вопросам образования.

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    10 июля 2025, 14:39 • Новости дня
    Названа причина отстраненности жены Макрона во время визита Британию

    Daily Mail объяснил отстраненность жены Макрона во время визита Британию смертью сестры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной отстраненного поведения первой леди Франции Брижит Макрон во время визита в Британию стала смерть ее старшей сестры, сообщает Daily Mail.

    По информации Daily Mail, Анна-Мария Тронье, которой было 93 года, скончалась на прошлой неделе в Амьене, родном городе семьи Макрон, передает РИА «Новости».

    «Это главная причина того, что госпожа Макрон выглядит такой подавленной и неловкой в присутствии мужа. Госпожа Макрон обожала свою сестру, и эта утрата сильно на нее повлияла», –заявил источник, близкий к президентской паре.

    Несмотря на трагедию, супруга Эммануэля Макрона решила сопровождать президента во время его официального визита на Туманный Альбион, отмечает британское издание.

    Напомним, супруга французского президента Брижит Макрон отказалась принять руку Эммануэля Макрона при выходе из самолета на военной базе в Британии.

    Ранее в СМИ появились кадры прибытия Эммануэля и Брижит Макрон в Ханой, где первая леди, по мнению пользователей, якобы ударила по щеке президента Франции. В окружении французского лидера объяснили видео с пощечиной от Брижит Макрон «обычной семейной шалостью».

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    10 июля 2025, 13:26 • Новости дня
    СБУ подтвердила убийство полковника Воронича в ходе стрельбы в Киеве

    СБУ подтвердила убийство полковника Ивана Воронича пятью выстрелами в Киеве

    СБУ подтвердила убийство полковника Воронича в ходе стрельбы в Киеве
    @ oleksiihoncharenko

    Tекст: Мария Иванова

    В Голосеевском районе Киева в результате стрельбы был убит сотрудник СБУ, по факту инцидента возбуждено уголовное дело, подтвердила Служба безопасности Украины

    Служба безопасности Украины подтвердила убийство своего сотрудника в Киеве, передает ТАСС.

    Пресс-служба СБУ в комментарии изданию «Телеграф» сообщила: «По факту убийства сотрудника СБУ в Голосеевском районе города Киева открыто уголовное дело. Служба безопасности и Национальная полиция принимают комплексные меры по выяснению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности».

    По данным бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и бывшего командира части сил спецопераций Романа Червинского, убитым является полковник СБУ Иван Воронич. Сообщается, что в него выстрелили пять раз. Стрелявшего разыскивают, в Киеве объявлен план «Перехват».

    Инцидент произошел в четверг утром в Голосеевском районе столицы. Мужчина погиб на месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Украины утром неизвестный совершил нападение на полковника СБУ Ивана Воронича, выстрелив в него пять раз.

    В Киеве произошел второй за три дня случай стрельбы с жертвами.

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    10 июля 2025, 10:58 • Новости дня
    Стало известно о провале вотума недоверия фон дер Ляйен

    Politico: Европарламент не поддержал отставку главы Еврокомиссии после скандалов

    Стало известно о провале вотума недоверия фон дер Ляйен
    @ Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен подчеркивает нарастающий конфликт между ней и ведущими партиями ЕС из-за скандала с закупками вакцин, сообщили СМИ.

    Как передает Politico, в четверг в Европейском парламенте пройдет голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен. Поводом стало недовольство политиков ее смещением вправо и конфликтами с двумя крупными партиями, которые ранее обеспечили ей поддержку. Главе Еврокомиссии пришлось лично защищаться от обвинений в связи со скандалом вокруг закупок вакцин во время пандемии, известным как Pfizergate.

    Вотум недоверия инициирован представителями крайне правых партий, и в случае его принятия фон дер Ляйен и вся ее команда должны будут уйти в отставку. Однако лидеры либеральной группы Renew и социалистов уже заявили, что не поддержат инициативу, несмотря на недовольство политикой фон дер Ляйен. Лидер консервативной группы EPP Манфред Вебер призвал своих однопартийцев обеспечить единогласную поддержку действующего президента Еврокомиссии.

    Для принятия вотума требуется две трети голосов, однако столь масштабной поддержки у инициаторов нет, поэтому голосование почти наверняка закончится провалом. Тем не менее, сама процедура стала символом нарастающего политического кризиса: для подачи вотума достаточно всего 72 голосов, что делает эту тактику легкодоступной для будущих оппозиционных групп. Эксперты отмечают, что даже неудачный вотум может серьезно ослабить политические позиции главы Еврокомиссии.

    В случае потери полной или частичной поддержки либералов и социал-демократов фон дер Ляйен будет сложно продвигать свою законодательную повестку. Особенно остро вопрос стоит по миграционной политике: часть парламентских фракций уже выступает против новых директив по депортации мигрантов. Подчеркивается, что столкновения между комиссией фон дер Ляйен и Европарламентом, очевидно, только начинаются.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично настоял на отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после выдвижения против нее коррупционных обвинений.

    Напомним, евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен. Ранее глава ЕК обвинила инициаторов вотума недоверия в «связях с Россией».

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