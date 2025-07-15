День русской лени отмечается 15 июля в России

Tекст: Ирма Каплан

Русская лень – персонаж больше сказочный и положительный, так как, если верить сказкам, она либо помогает героям не перенапрягаться зря, либо – накопить силы и мощи ради великих подвигов, либо – перезагрузиться и с новыми силами отправиться в лучшее будущее.

В сети немало вдохновляющих цитат народных ораторов о том, что лень, например, – это психосоматический признак выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания бессмысленности выполняемой работы. Или о том, что лень – лучший грех из семи, так как мешает совершать остальные шесть.

Ну а настоящий ученый, психолог и психиатр Альфред Адлер считал, что лень означает избегание трудностей и проблемных ситуаций, что тоже ничуть не менее позитивное качество.

Также в России 15 июля отмечается день врача-гинеколога, который заботится о здоровье женщин и помогает новым людям приходить в этот мир.

В международном масштабе сегодняшняя дата напоминает о силе коллективного решения задач и проблем любой сложности – День благотворительности в социальных сетях отмечают 15 июля. Этот праздник – повод в очередной раз взглянуть на соцсети как на инструмент благотворительности и сбора средств, распространения информации и привлечения волонтеров к общественно важным и нужным делам.

А еще 15 июля отмечается День рисования углем, одним из древнейших художественных материалов, о котором первые упоминания заметили около XV в.

Кроме того, в Брунее празднуют День султана, в США – День уважения Канады, а в Литве и Польши вспоминают Дeнь Гpюнвaльдcкoй битвы.

Именинники 25 июля Иувеналий и Фотий.