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Мирзиеев утвердил новую структуру администрации президента Узбекистана
В администрации президента Узбекистана появятся новые советники и департаменты
Президент Узбекистана подписал указ об оптимизации структуры администрации, в результате чего сокращены 284 штатные единицы и учреждены новые должности.
О подписании указа президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов, передает ТАСС.
В документе говорится о мерах по повышению эффективности, проактивности и результативности в системе государственного управления. В администрации и подведомственных организациях сокращены 284 штатные единицы, а также оптимизированы дублирующие должности.
Указом также утверждена новая структура администрации президента. В частности, учреждены должности советников президента по стратегическому развитию и внешней политике.
Созданы департаменты по финансовым технологиям, цифровизации и искусственному интеллекту, креативной экономике и туризму, общественной безопасности и верховенству закона, а также по организации мероприятий и подготовке аналитического контента к совещаниям и визитам в регионы. Кроме того, появится отдельный департамент коммуникаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во вторник провели телефонный разговор. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев рассказал, что лично провел за рулем в ташкентской пробке около двадцати минут, после чего в столице запустят систему «Интеллектуальный транспорт». Совет управляющих Нового банка развития БРИКС дал согласие на присоединение Узбекистана к участникам банка.