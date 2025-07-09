Дипломат Мирошник указал Трампу на преступные удары Украины по Курску и Рыльску

Tекст: Анастасия Куликова

«За минувшие сутки в результате преднамеренных и преступных действий Киева только на территории Курской области, по предварительным данным, пострадали 13 человек. Из них трое погибли», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима. По его словам, противник, нанося удары по невоенным объектам, пытается посеять панику и страх среди россиян.

«ВСУ «проседают» на поле боя, теряя десятки километров ежесуточно. Кроме того, они ощущают фантомные боли после катастрофического для них поражения в российском приграничье. В этих условиях украинская сторона, игнорируя нормы международного гуманитарного права, прибегает к запрещенным методам. Все для того, чтобы оказать влияние на внутреннюю повестку России и создавать неприемлемые условия для жизни людей», – пояснил собеседник.

«Действия Киева должны быть осуждены мировым сообществом. Но крайне сложно требовать порицания от стран, которые являются спонсорами киевского руководства и их, говоря на сленге, «крышей», которая блокирует расследования и поставляет оружие. Более того, они же стремятся построить виртуальную картинку «страдающей» Украины», – добавил Мирошник. Он призвал Дональда Трампа, который обещает ВСУ «оборонительное» вооружение, и остальных западных лидеров ответить себе на вопрос: хотят ли они быть соучастниками преступлений Киева.

«Кроме того, населению западных стран необходимо четко понимать: когда офис Владимира Зеленского клянчит оружие, то делает это в том числе для дальнейшего нанесения ударов по российским гражданским объектам, местам массового посещения, больницам, промышленным предприятиям гражданского сектора, в чем мы лишний раз убедились за последние сутки на примере Курской области», – подчеркнул дипломат.

«Россия ответит на преступления противника. При этом наши бойцы ударят не по гражданским объектам, а по военным, максимально ослабляя возможности ВСУ. А Западу, повторю, необходимо понять и осознать для себя, кого они поддерживают. Украина находится вне закона. Она предпринимает действия, которые неприемлемы для цивилизованных стран», – заключил Мирошник.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе беспилотника ВСУ по городскому пляжу в Курске. Погибли три человека, один из них – сотрудник Росгвардии, который в момент происшествия оказывал помощь людям. Глава региона пообещал представить его к государственной награде.

Еще семь человек пострадали, в том числе пятилетний мальчик. Очевидцы рассказали, что во время атаки ребенок закрывал собой маму. Он находится в реанимации с тяжелыми ожогами. Еще один раненый в момент удара шел мимо пляжа. Он услышал крики людей и бросился им на помощь – в этот момент взорвался боеприпас.

Кроме того, украинский беспилотник ударил по инфекционному корпусу Рыльской больницы и зданию скорой помощи в Курской области. В результате пострадали два человека: у 30-летней женщины резаная рана груди, в состоянии средней степени тяжести ее отправили в областную больницу. У второй женщины диагностировали ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правого колена.

В результате удара дрона пострадало остекление зданий, загорелась кровля. Еще один пожар произошел в административном здании ЗАО «Агрофирма Рыльская» (входит в кондитерский холдинг «Объединенные кондитеры»), которое также подверглось атаке БПЛА.