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Мирзиеев рассказал о личном опыте стояния в ташкентской пробке
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев рассказал, что лично провел за рулем в ташкентской пробке около 20 минут, после чего в столице запустят систему «Интеллектуальный транспорт».
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев лично столкнулся с дорожными заторами в Ташкенте, сообщает ТАСС.
Во время совещания по вопросам безопасности дорожного движения и снижению пробок он признался: «В прошлую субботу я был за рулем, еду, никто не знает, кто был за рулем, но я стоял в пробке 15-20 минут, да хорошенько так встал [в эту пробку]».
Совещание было посвящено улучшению инфраструктуры дорог и мерам по снижению транспортных заторов в столице. Мирзиеев отметил важность комплексного подхода к решению транспортной проблемы и эффективности новых современных систем управления движением.
Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов сообщил, что в Ташкенте запускается информационная система «Интеллектуальный транспорт». Эта система позволит дистанционно управлять светофорами, и за счет этого, по мнению специалистов, пробки удастся уменьшить на 25-30%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты Узбекистана и России по телефону отметили успешное проведение выставки «Иннопром» в Ташкенте. Стороны договорились активнее развивать сотрудничество в ключевых отраслях экономики. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ранее критиковал систему получения водительских прав в своей стране.