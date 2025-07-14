Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.0 комментариев
Песков заявил о провокациях стран Балтии в регионе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия стран Балтии очевидной провокацией и отметил напряженность из-за политики прибрежных государств.
Страны Балтии регулярно совершают провокационные действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул: «То, что страны [Балтии] занимаются провокационными действиями, это является совершенно очевидной реальностью». Такой комментарий был дан в ответ на вопрос о боевых стрельбах Эстонии на Балтике и возможной попытке эскалации со стороны Прибалтики.
Песков также отметил, что Россия намерена твердо отстаивать свои интересы в балтийском регионе. «Россия твердо намерена отстаивать свои интересы, Россия – это балтийское государство. И Россия намерена твердо отстаивать свои интересы в этом регионе, законные интересы», – заявил он.
Кроме того, Песков указал на сложившуюся напряженную атмосферу на Балтике, подчеркнув, что это следствие агрессивной политики ряда прибрежных стран Европы. Он отметил, что Балтийский регион в настоящее время характеризуется повышенной атмосферой напряженности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, датские власти стремятся нарастить активность НАТО в районе Балтийского моря и укрепить присутствие блока в странах Балтии. Страны Балтии, Польша и Финляндия намерены заминировать свои границы, выделяя значительные ресурсы и выходя из международных соглашений.