Грузинские СМИ сообщили об избиении в тюрьме гражданина России

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

По данным телекомпании, «зафиксированы множественные повреждения, поэтому Бачиашвили помещен в специальную тюремную клинику». Минюст Грузии пока не комментировал ситуацию. Адвокат пытается встретиться с Бачиашвили в лечебном заведении пенитенциарной системы.

В мае Служба госбезопасности Грузии задержала на границе с Азербайджаном ранее бежавшего из страны экс-главу Фонда соинвестирования, который заочно приговорен к 11 годам по делу о хищении криптовалюты бывшего премьер-министра, основателя и почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

В начале марта Бачиашвили, приговоренный за присвоение крупной суммы денег и легализацию незаконных доходов, тайно бежал в Армению, откуда, предположительно, в Катар и ОАЭ.

Уголовное преследование против него началась на основании заявления Бидзины Иванишвили в 2023 году. В 2015 году Иванишвили и Бачиашвили вложили соответственно 5 и 1,3 млн долларов в майнинг криптовалют. По данным следствия, Бачиашвили затем присвоил биткоины экс-премьера на сумму около 40 млн долларов, а потом легализовал доходы за рубежом.

За незаконное пересечение границы Бачиашвили, которому суд на тот момент запретил покидать Грузию, грозит еще и до пяти лет лишения свободы.