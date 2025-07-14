Выставка о поляках в СС вызвала бурю протестов в Польше

Tекст: Ольга Иванова

Открытие выставки «Наши парни» в музее Второй мировой войны в Гданьске спровоцировало бурю негодования в Польше, сообщает портал DoRzeczy.pl. Экспозиция посвящена полякам, которые во время Второй мировой войны служили в вермахте и войсках СС. Организаторами мероприятия стали музей Второй мировой войны и центр исторических исследований Польской академии наук в Берлине, передает ТАСС.

Бывший министр обороны Польши и глава парламентской фракции партии «Право и справедливость» Мариуш Блащак заявил: «Выставки такого рода – это попытки извращения истории, реализация германской версии». Он также выразил мнение, что выставка является не только плохо организованной, но и политической провокацией.

Депутат партии ПиС Богдан Жоньца в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) назвал выставку «позором и стыдом», подчеркнув, что она не имеет отношения к искусству. В экспозиции представлены фотографии, дневники и документы поляков, которые служили в армии Германии.

По данным историков, к концу 1944 года свыше 450 тыс. жителей Польши были призваны в вермахт. Также известно, что польские добровольцы воевали в составе танковой дивизии СС «Мертвая голова» и в 31-й и 32-й гренадерских дивизиях СС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Польши в Оттаве Витольд Дзельский потребовал от Канады извинений после того, как в парламенте этой страны чествовали пожилого ветерана дивизии СС «Галичина».