Литва заявила о нехватке 4 млрд евро для строительства Rail Baltica

Tекст: Дмитрий Зубарев

Потребность Литвы в финансировании завершения железнодорожного проекта Rail Baltica составляет 4 млрд евро, передает ТАСС. Руководитель литовской части проекта Арениюс Яцкус сообщил об этом агентству BNS и пояснил, что 3,5 млрд евро из необходимой суммы страна рассчитывает получить от Евросоюза.

Яцкус отметил: «В протоколе правительственного комитета по проекту Rail Baltica зафиксировано, что необходимо приложить все усилия, чтобы эти средства были предусмотрены и выделены в рамках бюджета ЕС на период 2028–2034 годов».

Он напомнил, что в ближайшем будущем Евросоюз планирует выделить на проект 295,5 млн евро, из которых 95 млн евро предназначены Литве. Документы по этому траншу планируется подписать осенью. По словам Яцкуса, Вильнюс в настоящее время получил от Брюсселя 1,6 млрд евро на эти цели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белорусская железная дорога предложила восстановить сообщение поездов в Польшу и Прибалтику. Железные дороги стран Прибалтики оказались на грани полного краха из-за потери транзитных грузов из России и Белоруссии.