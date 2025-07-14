Украинцам с контактами с ВСУ закрывают въезд в Россию на срок до 50 лет

Tекст: Алексей Дегтярев

Украинцев, как правило, не допускают в Россию из-за найденных в их гаджетах связах с ВСУ, поддержку киевского режима, связи со спецслужбами, отрицательное отношение к РФ и СВО, передает ТАСС со ссылкой на документы.

После проверок им сообщают о недопуске в страну и отправляют туда, откуда они прибыли в Шереметьево. Затем следует решение о запрете въезда в Россию. Сроки запрета составляют от 20 до 50 лет.

В одном случае украинская гражданка не прошла пограничный контроль из-за обнаруженных у нее положительных реакций на публикации ВСУ и заинтересованность в контенте проукраинской направленности. Ей запретили въезд в Россию на 50 лет, до 12 июля 2074 года.

В другом примере украинец не прошел погранконтроль из-за поддержки украинской армии. Также он отрицательно отнесся к проведению СВО и российскому руководству. В его телефоне зафиксировали контакты сотрудников спецслужб и правоохранительных органов киевского режима. Ему запретили въезд в Россию до 2044 года.

В апреле сообщалось, что пограничники в Шереметьево дважды отказали украинскому гражданину во въезде из-за контактов с украинскими военными в телефоне. У него был вид на жительство и семья в России.