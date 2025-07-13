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ФИФА согласилась ввести обязательный отпуск для футболистов каждый сезон
Международная федерация футбола и профсоюзы договорились о введении обязательного ежегодного отпуска для игроков и минимальных перерывов между матчами.
Соглашение между ФИФА и международными профсоюзами было достигнуто на встрече в Нью-Йорке, передает ТАСС. Принято решение о необходимости обязательного отдыха для футболистов: как минимум 21 календарный день в конце сезона, а также не менее 72 часов перерыва между матчами.
В сообщении пресс-службы ФИФА отмечается, что этот отпуск должен регулироваться индивидуально каждым клубом с учетом календаря и коллективных договоров. При этом стороны пришли к согласию по вопросу баланса между национальными сборными и клубами, а также между внутренними и международными турнирами.
Также в заявлении подчеркивается, что предоставление отдыха необходимо для развития мирового футбола, а дополнительные возможности должны появиться и у игроков, не выступающих на самом высоком уровне. ФИФА и профсоюзы считают важным участие футболистов в крупных турнирах для стимулирования прогресса спорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, перерывы между таймами на чемпионате мира по футболу 2026 года предложили увеличить до 20 минут. ФИФА сняла трансферный запрет с московского «Локомотива». Российский футбольный союз получил выплаты от ФИФА и УЕФА.