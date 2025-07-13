Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.17 комментариев
Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.17 комментариев
Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.14 комментариев
11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.6 комментариев
Иностранное вооружение для украинских военных продолжает поступать через порт города Измаил, передает РИА Новости«. Как рассказал представитель пророссийского подполья, военная техника и оружие чаще всего доставляются судами под видом гражданских грузов, а грузополучателем зачастую указывают Румынию, чтобы скрыть реальное направление поставок.
После прибытия в порт Измаил имущество перегружают на железнодорожные составы, которые затем отправляются через станцию Колосовка в Николаевской области непосредственно украинским воинским частям. Подпольщики подчеркнули, что этот маршрут известен российским военным, и по нему уже наносились удары.
Собеседник агентства отметил, что ранее российские военные не раз пытались нарушить этот маршрут, атакуя мост в Затоке. Несмотря на это, украинская сторона оперативно восстанавливала поврежденную инфраструктуру, быстро возвращая маршрут в рабочее состояние.
Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным на Украине. Одесское подполье также заявило, что готово к действиям против иностранных солдат. Представители подполья сообщили о взрывах на авиабазе войск Украины под Одессой. Они также заявили о ликвидации боевиков под Николаевом.
«Спецслужбы киевского режима для организации провокации внутри страны готовы передать нашей разведке реальные координаты позиций 143 ОМБр», – передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
По словам источника, командование ВСУ фактически бросило 143-ю ОМБр на великобурлукском направлении в Харьковской области.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Харьковском направлении фронта российские военнослужащие группировки «Север» заметили, как артиллерия и операторы дронов ВСУ без разбора обстреливают леса в районе госграницы и пытаются спешно выстроить линию обороны.
Также сообщалось, что украинские власти организуют масштабную эвакуацию из 325 населенных пунктов Харьковской области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.
Как заявлял глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев Харьковской области, украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. По его словам, эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи.
Американское издание TWZ сообщило, что грузовой самолет Ан-124-100 с номером UR-82073 покинул аэродром Святошино в Киеве, где находился с начала полномасштабных боевых действий. По данным украинской стороны, самолет эвакуировался с Украины и направился в Лейпциг, где располагается представительство компании «Антонов».
В публикации подчеркивается, что аэродром Святошино за время специальной военной операции практически не пострадал. TWZ приводит слова пользователя @TheIntelFrog из сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), который отметил, что самолет мог оставаться в Киеве с марта 2021 года, а его перемещение в Европу связано с необходимостью ремонта или обслуживания.
Также TWZ обратило внимание на спутниковые снимки от Planet Labs, полученные 2 июля, на которых на территории аэродрома Святошино были замечены два относительно исправных самолета Ан-124.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданский самолет Ан-124-100 авиакомпании «Антонов» был замечен в небе над Киевом. Тяжелый транспортный борт Ан-124, ранее замеченный в районе Киева, переместился в немецкий Лейпциг.
Причины незнания президентом Украины Владимиром Зеленским событий Волынской резни раскрыла бывший педагог и директор 95-й гимназии Кривого Рога Алла Шепилко, передает РИА «Новости» со ссылкой на SHOT. В сообщении говорится, что Шепилко хорошо помнит состав учителей, работавших в школе Зеленского. По ее словам, учителем истории Зеленского был националист, приехавший с Западной Украины.
Она отмечает, что этот преподаватель представлял боевиков ОУН-УПА*(организации запрещены в России) исключительно с положительной стороны и не затрагивал тему уничтожения поляков украинскими националистами. Шепилко добавила, что сама преподавала математику, но знает о подходе коллеги к истории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Владимир Зеленский якобы не был осведомлен о Волынской резне до личного общения с ним. Сторонники Бандеры, по мнению издания, убеждают Зеленского не признавать Волынскую резню геноцидом. Российский МИД выразил сомнения в искренности и образованности президента Украины после его заявления о незнании о трагедии.
Военный эксперт Перенджиев: Лавров разоблачил очередной симулякр Запада в отношении Украины
«В ходе гибридной войны против России Франция и Британия используют симулякры. Но Сергей Лавров понимает, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны «коалиции желающих» начнут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после того, как Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня, – это тоже симулякр», – отметил Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России»..
По словам военного эксперта, создание термина «симулякр» приписывается французскому социологу и философу Жану Бодрийяру, он означает копию того, чего на самом деле не существует или проще говоря – фейк: «Классическим примером создания симулякра можно назвать сказку датского писателя Ханса Христиана Андерсена «Новое платье короля». А теперь что-то наподобие симулякров пытаются создавать не только европейские лидеры, но и президент США Дональд Трамп. Эти симулякры позволяют Лондону, Парижу и Берлину получать не только экономические, но и политические дивиденды, потому что под военные проекты-симулякры выделяются средства».
Последнее заявление Макрона от лица «коалиции желающих» создало информационный повод о том, что при благоприятном для себе моменте «европейцы введут войска на Украину, обоснуются в портах Николаевской области и Одессы». «Европейцы именно на это и рассчитывают, а если у них этого не получится, то в любом случае они получат дивиденды», – полагает спикер.
Поддержка Украины для Запада стала по большей части симулякром, под который создаются образы и «правильная картинка». При этом оказывается и реальная поддержка, которая заключается в передаче Киеву вооружений, в том числе дальнобойных ракет и средств ПВО.
«Заявления про планы направить на Украину силы сдерживания – это симулякр, как и провокация в Буче или действия «Белых касок» в Сирии в период правления Башара Асада. Но под все это выделяются огромные средства, большая часть которых оседает в карманах западных политиков, Зеленскому и его команде, тоже, кстати, перепадает», – добавил Перенджиев.
О том, что Россия не воспринимает всерьез фантазии о создании «корпуса многонациональных сил для защиты Украины», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе своего визита в Северную Корею. «Мы этим особо не интересуемся, но они об этом громко кричат, так что пропускать мимо ушей не получается. Но мы разные фантазии, продвигаемые теми, кто хочет посверкать на международной арене, всерьез не воспринимаем», – сказал Лавров.
В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил по итогам франко-британского саммита в Лондоне, что страны «коалиции желающих» будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после того, как Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня. По его словам, это будет сделано с целью обеспечить восстановление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Французский лидер охарактеризовал инициативу как «стратегический сигнал» Москве.
Макрон неоднократно говорил о том, что на Украине должны появится европейские военные. В марте по итогам парижского саммита «коалиции желающих» он объявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами, а их контингент будет находиться в заранее определенных с украинцами стратегических местах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ на слова Макрона, что активность западных стран по военному присутствию на Украине отражает антироссийские и милитаристские настроения: «В целом такая настырность европейских руководителей, конечно, укладывается в общую канву нынешних настроений, настроений милитаристских, конфронтационных, антироссийских».
Песков подчеркнул разочарование Москвы тем, что западные страны игнорируют сигналы России об опасности такого присутствия. Песков добавил, что последовательные и ясные сигналы со стороны Москвы не принимаются во внимание и не находят понимания на Западе.
Степашин предупредил ФРГ о последствиях передачи Украине ракет Taurus
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, который ранее заявил о намерении поставить на Украину ракеты Taurus, передает РИА «Новости».
Степашин отметил: «Я не хочу тут обострять ситуацию, но, по крайней мере, я хочу, чтобы Мерц нас услышал… Россия будет расценивать, если такие ракеты пойдут на Украину и будут лететь в центр нашей страны, как включение Германии в активные боевые действия против нашей страны. Со всеми вытекающими отсюда последствиями».
Степашин напомнил, что России известно местоположение предприятий, где производят ракеты Taurus, и призвал Германию хорошо обдумать свое решение.
Ранее канцлер Мерц в интервью каналу WDR сообщил, что Германия, как и другие западные страны, сняла ограничения по дальности военных поставок для Украины.
Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме отмечал, что применение Taurus повредит отношениям России и Германии, хотя существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев подчеркивал, что Россия внимательно следит за действиями Берлина в вопросе возможных поставок и обучения украинских военных.
Официальная позиция России заключается в том, что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию конфликта и втягивают страны НАТО в противостояние. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые военные грузы для Украины будут считаться законной целью для России, а в Кремле подчеркивали: усиление военной помощи Запада не способствует переговорам и ведет к негативным последствиям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Берлине Сергей Нечаев допустил возможность поставки Германией ракет Taurus на Украину.
Между тем военный эксперт Константин Сивков назвал ложью слова главы ХДС Мерца об обучении украинских военных стрельбе ракетами Taurus.
Ранее Сергей Степашин рассказал, что российские ЗРК С-300 могли бы эффективно защитить Югославию в 1999 году.
Украинские военнопленные, которых посещала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, попросили у нее книги, крестики и Библии, их просьбы были выполнены, передает РИА «Новости». Москалькова рассказала, что после просьбы военнопленных водители направились в ближайшую церковь, где закупили крестики, и пленные были этим очень довольны.
Омбудсмен напомнила, что совместно с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом они осуществляют взаимные посещения военнопленных и следят за условиями их содержания. Особое внимание уделяется медицинской помощи и гуманитарным вопросам, связанным с литературой и личными вещами.
Москалькова подчеркнула важность работы Международного Комитета Красного Креста, который должен посещать российских пленных на Украине, чтобы те могли получать письма от родных. Она также добавила, что во время последнего обмена получила большую пачку писем от украинских родственников и передала письма российским пленным. Москалькова процитировала слова одного из пленных: «вы даже не представляете, насколько для нас важно было получать весточку из дома, от родных, близких, это то, что вселяло в нас веру, что нас обязательно спасут и обязательно наши близкие нас дождутся».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Татьяна Москалькова сообщила о возвращении двух жителей Курской области из Сум. Москалькова призвала мировое сообщество осудить Киев за пытки пленных. Она также сообщила о возвращении военных, числившихся без вести пропавшими.
Глава фракции партии «Слуга народа» рассказал, что Зеленского часто били в детстве
Арахамия отметил в интервью Би-би-си, Зеленский делился воспоминаниями о том, как рос «евреем маленького роста в Кривом Роге», который является крупным индустриальным городом, передает ТАСС.
Он уточнил, что Зеленского «часто били» в детстве. Он также привел слова Зеленского: «Найди того, кто главный, ударь его в лицо, и тогда все остальные поймут, что ты человек, с которым стоит иметь дело».
В субботу жена Зеленского Елена в документальном фильме «История Зеленского» призналась, что надеялась на поражение мужа на выборах 2019 года.
Ранее президент Владимир Путин рассказал, что его друзья-евреи называют Владимира Зеленского «позором еврейского народа».
ВС России нанесли поражение украинским центрам территориального комплектования
Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО были сбиты две управляемые авиабомбы и 189 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 69 155 беспилотников, 614 ЗРК, 24 194 танка и других бронемашин, 1 576 боевых машин РСЗО, 27 284 орудия полевой артиллерии и минометов, 38 тыс. единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Ранее в субботу стало известно, что украинцы начали активнее сообщать координаты ТЦК после ударов.
Министерство обороны России на этой неделе подтвердило удары по территориальным центрам комплектования ВСУ. В Харькове и Запорожье зафиксировали взрывы в зданиях военкоматов.
Военный эксперт сообщил о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром
«На минувшей неделе наши войска улучшили тактическое положение в Часовом Яре. По сути, у противника остается Шевченковский район. В целом большая часть населенного пункта уже находится под контролем российской армии», – сказал он ТАСС.
Марочко добавил, что численность украинской группировки почти не изменилась за последнее время, однако «качественный состав украинских боевиков значительно пострадал».
Он пояснил, что наиболее подготовленные силы и резервы были переброшены из Часова Яра на сумское направление.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин 6 июля отметил положительные сдвиги в ситуации вокруг Часового Яра и анонсировал возможные хорошие новости по этому городу.
«Эта марионетка в камуфляже, занимающая деньги, также претендует на то, чтобы диктовать условия поставщикам, считая должным миллионы долларов, потраченные американцами на его поддержку, и терпение», резко критикует портал L'AntiDiplomatico виновника римского собрания по восстановлению Украины.
В статье отмечается, что американский президент Дональд Трамп не случайно требовал взамен редкоземельные металлы Украины и напоминал Зеленскому, что он не в том положении – ни военном, ни экономическом, ни геополитическом – чтобы ходить в Белый дом и хвастаться.
«Кредиты и гранты должны быть возвращены с (высокими) процентами. Чем дольше продолжается война, тем масштабнее экономическая и социальная катастрофа», – подчеркивает автор статьи.
Ужин, организованный премьер-министром Италии Джорджей Мелони формально служил подтверждением экономической поддержки, но на деле представлял собой частичное противостояние: долг должен быть погашен, сказано в материале.
«Так, под размахивание желто-синими флагами и ласки, символические жесты сочувствия чужим страданиям, «демократические» стервятники втайне надеются преуспеть там, где они потерпели неудачу в прошлом», – резюмирует автор.
Как сообщает ТАСС, представитель херсонского сопротивления рассказал о росте активности местных жителей в передаче координат территориальных центров комплектования после недавних успешных ударов по этим объектам в различных областях. Собеседник агентства подчеркнул, что сами удары стали следствием того, что жители сообщают координаты ТЦК.
Он отметил, что после поражения ряда объектов количество сообщений от граждан заметно выросло. По его словам, причиной этому стал осознание местными жителями возможности добиться реального результата благодаря своим действиям, что усилило их мотивацию к сотрудничеству с подпольем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России подтвердило удары по территориальным центрам комплектования ВСУ. В Харькове и Запорожье зафиксировали взрывы в зданиях военкоматов. В Полтаве взрыв повредил здание военкомата.
В качестве примера приводится случай с активистом майдана Андреем Коломийцем, который вновь оказался в украинской армии после освобождения из плена, передает ТАСС.
Источник подчеркнул: «Это не первый случай, когда в нарушение Женевской конвенции на Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат. Такое происходит регулярно». Российские силовики отмечают, что практика повторной отправки бывших пленных на фронт стала на Украине обычным явлением.
Кроме того, в силовых структурах РФ добавили, что на Украине обсуждается видеозапись задержания ветерана ВСУ с ампутированной конечностью, уволенного по состоянию здоровья, в которой участвовали более десяти полицейских. По данным источника, этот человек протестовал против вырубки леса, что и стало поводом для задержания. Инцидент вызвал значительный резонанс среди украинской общественности.
В четверг украинский журналист Богдан Буткевич, активно защищавший работу военкоматов, был отправлен на службу после потери отсрочки от мобилизации.
Ранее сообщалось, что на территории Украины фиксируются случаи нападений на сотрудников военкоматов со стороны граждан, что свидетельствует об усилении сопротивления мобилизации.
В июне стало известно, что подразделение ВСУ агитирует подростков управлять беспилотниками у линии фронта в Харьковской области, привлекая их обещаниями выплат, которые не исполняются. Кроме того, ВСУ используют инвалидов для строительства линии обороны на запорожском направлении, принуждая их рыть окопы.
«По словам людей, близких к Кремлю, российский лидер убежден, что превосходство Москвы на поле боя растет и что обороноспособность Украины может рухнуть в ближайшие месяцы», – пишет New York Times (NYT).
Собеседники издания считают, что российский лидер не поступится своими целями ради хороших отношений с Трампом.
По мере того, как Трамп «дает понять, что разочаровается в Путине», становится яснее: российский лидер готов рискнуть своими отношениями с президентом США ради достижения того, что стало его главной целью, говорится в статье.
Несмотря на шесть телефонных звонков между двумя лидерами с февраля и два раунда прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, ситуация только обострилась.
Трамп на этой неделе разразился тирадой о любезности президента России, которая не имеет никакого смысла, отмечает издание.
«Он мужественный человек, это очевидно», – сказал Путин о Трампе на пресс-конференции в Белоруссии 27 июня.
Но единственное, чего Путин не сделал, как заявлял Трамп во вторник, так это не предложил значимых уступок по Украине. Тогда же, в Белоруссии Путин отметил, что понимает разочарование Трампа, который признал, что разрешить украинский конфликт оказалось не так просто, как он рассчитывал.
«По словам двух людей, близких к Кремлю, Путин был готов к тому, что терпение Трампа лопнет. По их словам, он понял, что Трамп может в конечном итоге ввести новые санкции после шести месяцев, в течение которых администрация США не предпринимала против России ничего в связи с Украиной», – отмечает NYT.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.
До этого Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление по России, которое может быть связано с ужесточением санкций на экспорт нефти.
Создание огневых мешков в Донецкой Народной Республике может привести к обрушению линии обороны украинской армии на этом участке фронта, заявил военный и политический эксперт Ян Гагин, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Два огневых мешка, они потенциально провалят фронт на этом участке, но при условии, что мы ликвидируем неприятеля в этих вот мешках. Потому что мы выбьем личный состав и технику, которая в них находится».
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что около 15 тыс. бойцов ВСУ могут оказаться в огневом мешке в районе Константиновки, где сосредоточены наиболее боеспособные силы противника. Позже стало известно о риске окружения украинских группировок в Красноармейске (Покровске) и Димитрове. Гагин отметил, что для успешной ликвидации важно взаимодействие артиллерии, пехоты и авиации, чтобы отрезать пути отхода противника, который уже начал выводить часть войск из опасных зон.
Эксперт добавил, что окружение этих группировок позволит ускорить освобождение ДНР и даст шанс выйти к Краматорску и Славянску, однако там, по его словам, еще остаются серьезные силы ВСУ. Полным разгромом украинской армии в регионе, по мнению Гагина, можно будет считать взятие в окружение именно этих крупных городов.
Гагин также отметил, что темпы продвижения российских войск в ДНР сохраняются на прежнем уровне. По данным Минобороны России, за последнюю неделю Украина потеряла почти 3 тыс. человек в ДНР и Днепропетровской области, а ВС РФ ежедневно освобождают новые населенные пункты. Освобождение села Зеленая Долина в пятницу, по оценке эксперта, дает тактическое преимущество, поскольку после захвата одного поселения российские силы могут продвигаться дальше, лишая противника контроля над прилегающей территорией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кимаковский сообщил о попадании бойцов ВСУ в огневой мешок в ДНР. Марочко также подтвердил факт окружения украинских военных. Кимаковский заявил о взятии ВСУ в огневой мешок в населенном пункте Мирный.