Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Вот уже сорок лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе.4 комментария
Грузия потребовала от Брюсселя не считать ее «второстепенной страной»
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили предложила Западу не распространять «ложные нарративы» в отношение ее страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя обнародованное 11 июля совместное заявление министров иностранных дел европейских стран о «тревоге» и «глубокой обеспокоенности» ситуацией в Грузии, руководитель грузинского внешнеполитического ведомства назвала это «распространением ложных нарративов».
Со своей стороны, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что авторы этого заявления «не считают Грузию равной страной».
По его словам, «важно, чтобы ЕС протрезвел и вернулся к европейским ценностям».
«Брюссель болен (по отношению к Тбилиси) агрессивной риторикой и угрожающим тоном», – заявил глава высшего законодательного органа Грузии.
«Граждане Грузии видят, что на них смотрят сверху как на второстепенную страну, поэтому и падает доверие к Евросоюзу», – заявил Шалва Папуашвили, который обвинил бюрократию ЕС в «фарисействе» и «движении в сторону превращения в СССР».
В совместном заявлении главы министерств иностранных дел 17 стран обвинили правительство Грузии в «авторитарном и антиевропейском курсе».
Ранее Грузия обвинила Евросоюз в лицемерии.
Кроме того Грузия обвинила ЕС в выделении 900 тыс. евро экстремистской организации.