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Грузия обвинила Евросоюз в лицемерии
Евросоюз в нарушение своих обязательств отказался оценить экономический прогресс Грузии, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью телекомпании «Имеди» она рассказала, что при регулярных оценках экономической ситуации стран-кандидатов «невозможно не видеть экономический прогресс Грузии».
«Сейчас ЕС ищет пути, чтобы вовсе не оценивать Грузию, чтобы не демонстрировать имеющийся у нашей страны экономический прогресс», – сообщила глава МИД Грузии.
«При подготовке отчетов Еврокомиссия отказалась оценивать наши наглядные экономические успехи, – заметила Мака Бочоришвили. – Нашла простой путь – чтобы не фиксировать экономический прогресс, не будем вообще оценивать Грузию».
По ее словам, «на этот счет у Брюсселя была коммуникация с Тбилиси».
Мака Бочоришвили сообщила, что Минфин Грузии подготовил «очень серьезный отчет, переданный Еврокомиссии, однако ЕС решил не делать оценок – в качестве наказания Грузии».
«Хорошее видеть не хотят по отношению к Грузии, акцент должен быть только на негативе», – отметила Мака Бочоришвили.
По словам министра иностранных дел Грузии, ее страна «успешно выполняет подписанное в 2014 году Соглашение об ассоциации с ЕС и добилась на этом пути большого прогресса».
В первом квартале этого года рост экономики Грузии составил 9,8%. По прогнозу МВФ, в 2025 году экономика Грузии вырастет на 7,2%.
Она высказала «глубокую уверенность» в «общих интересах Грузии и ЕС», подчеркнув при этом, что Брюссель «не говорит об этом, а говорит о механизмах наказания».
Руководитель грузинского внешнеполитического ведомства обвинила Евросоюз в «неправильной стратегии и неверных подходах» по отношению к ее стране.
«Не представляю, как ЕС может говорить, что желаем членства Грузии, но при этом не разговаривает с ней, – сказала она. – Как можно не разговаривать с народно избранными властями? Это какая-то непредставимая реальность».
«Мы открыты к диалогу и готовы в любое время обсуждать любые вопросы. Нам нечего скрывать. Мы защищаем национальные интересы нашей страны, ее безопасность», – заявила министр иностранных дел Грузии.
В 2023 году Грузия получила статус кандидата в ЕС, однако в 2024 году Брюссель заморозил отношения с Тбилиси из-за якобы отступления от демократии и евроатлантической траектории.