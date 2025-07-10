Грузия обвинила Евросоюз в лицемерии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В интервью телекомпании «Имеди» она рассказала, что при регулярных оценках экономической ситуации стран-кандидатов «невозможно не видеть экономический прогресс Грузии».

«Сейчас ЕС ищет пути, чтобы вовсе не оценивать Грузию, чтобы не демонстрировать имеющийся у нашей страны экономический прогресс», – сообщила глава МИД Грузии.

«При подготовке отчетов Еврокомиссия отказалась оценивать наши наглядные экономические успехи, – заметила Мака Бочоришвили. – Нашла простой путь – чтобы не фиксировать экономический прогресс, не будем вообще оценивать Грузию».

По ее словам, «на этот счет у Брюсселя была коммуникация с Тбилиси».

Мака Бочоришвили сообщила, что Минфин Грузии подготовил «очень серьезный отчет, переданный Еврокомиссии, однако ЕС решил не делать оценок – в качестве наказания Грузии».

«Хорошее видеть не хотят по отношению к Грузии, акцент должен быть только на негативе», – отметила Мака Бочоришвили.

По словам министра иностранных дел Грузии, ее страна «успешно выполняет подписанное в 2014 году Соглашение об ассоциации с ЕС и добилась на этом пути большого прогресса».

В первом квартале этого года рост экономики Грузии составил 9,8%. По прогнозу МВФ, в 2025 году экономика Грузии вырастет на 7,2%.

Она высказала «глубокую уверенность» в «общих интересах Грузии и ЕС», подчеркнув при этом, что Брюссель «не говорит об этом, а говорит о механизмах наказания».

Руководитель грузинского внешнеполитического ведомства обвинила Евросоюз в «неправильной стратегии и неверных подходах» по отношению к ее стране.

«Не представляю, как ЕС может говорить, что желаем членства Грузии, но при этом не разговаривает с ней, – сказала она. – Как можно не разговаривать с народно избранными властями? Это какая-то непредставимая реальность».

«Мы открыты к диалогу и готовы в любое время обсуждать любые вопросы. Нам нечего скрывать. Мы защищаем национальные интересы нашей страны, ее безопасность», – заявила министр иностранных дел Грузии.

В 2023 году Грузия получила статус кандидата в ЕС, однако в 2024 году Брюссель заморозил отношения с Тбилиси из-за якобы отступления от демократии и евроатлантической траектории.