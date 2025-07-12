Лавров назвал фантазиями идею штаба многонациональных сил для поддержки Украины

Бабкина рассказала об отношении к Пугачевой и Кадышевой

Tекст: Дарья Григоренко

Она подчеркнула, что не претендует на титул примадонны, которым долгое время называли Пугачеву. «Я – Надя Бабкина, меня ни с кем сравнивать не надо», – отметила артистка, подчеркнув свою уникальность и вклад в народный жанр, передают «Аргументы и факты».

Бабкина заверила, что не нуждается в чужих званиях, особенно если они связаны с репертуаром, который ей не близок. По ее словам, за ней стоит не только личное творчество, но и театр, ансамбль, детская школа и фестиваль-марафон «Песни России», который в этом году прошел в трех регионах и собрал полные залы.

Комментируя отношения с Надеждой Кадышевой, Бабкина отметила, что никаких конфликтов между ними нет. Она подчеркнула, что конкуренции в народном жанре не ощущает и всегда относилась к Кадышевой с уважением. Бабкина подчеркнула: «У каждого своя поляна, делить нам нечего», напомнив, что несколько лет назад они даже записали совместный дуэт для «Голубого огонька».

Артистка также рассказала, что не обращает внимания на попытки журналистов раздуть конфликт на почве сценических костюмов или репертуара. Она подчеркнула, что времени на интриги нет – театр «Русская песня» готовится к юбилею, проводит премьеры и гастроли, а ансамбль «Россияне» работает над новым альбомом.

Отдельно Бабкина отметила интерес молодежи к народной песне и важность сохранения национальных традиций. Она активно проводит мастер-классы и делится всеми секретами мастерства, чтобы народная песня продолжала жить и привлекала новую аудиторию.

Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, певец и композитор Юрий Лоза, комментируя нынешний успех песен Надежды Кадышевой, заявил, что сейчас тренд развлекаться и отключать мозги совсем, поэтому популярность набирают треки, под которые можно бездумно «повеселиться и побеситься».

Ранее продюсер Сергей Дворцов сообщил, что солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева увеличила гонорар до четырех млн рублей за одно выступление.