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Восемь вагонов со щебнем сошли с рельсов в Приморье
Восемь вагонов со щебнем сошли с рельсов на станции Сибирцево в Приморье, при этом движение поездов и безопасность пассажиров не пострадали.
Восемь вагонов, перевозивших щебень, сошли с рельсов на станции Сибирцево Дальневосточной железной дороги, передает РИА «Новости». СК отмечает, что происшествие обошлось без опрокидывания вагонов и пострадавших. Движение поездов на линии не было задержано. Размер причиненного ущерба устанавливается. Организована доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Все обстоятельства случившегося выясняются, уточнили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, движение трех пассажирских поездов может быть задержано из-за схода шести вагонов со щебнем на железнодорожной станции Юровский в Анапе. В Перми несколько груженных щебнем вагонов сошли с рельсов. В Хабаровском крае вагоны со щебнем также сошли с рельсов.