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Мерц не смог «удержать Германию» в руках на мероприятии в Берлине
Канцлер Германии Фридрих Мерц стал героем соцсетей, посетив 8 июля мероприятие в Берлине, посвященное вопросам малого и среднего бизнеса, на котором было немало аппетитных угощений, одно из которых – Германия в виде торта – которая никак не поддавалась политику.
Во вторник в Берлине состоялось последнее перед каникулами заседание парламента ФРГ, после которого законотворцы отправились на небольшой банкет Mittelstands-Summerfest. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц был замечен вместе с председателем Бундестага Юлией Клекнер, пишет Bild.
На вечеринке подали торт в форме Федеративной Республики.
«Внезапно федеральный канцлер хватает нож для торта, затем большие щипцы. Он отрезал себе часть своего родного Северного Рейна-Вестфалии», – описывает таблоид предысторию сражения канцлера за свой кусок.
Однако сначала из рук Мерца падает одноразовая вилка, а затем и кусок торта с родной землей Зауэрланд, которую он представляет в парламенте, предательски сползает по тарелке и ускользает из рук канцлера.
В соцсетях этот эпизод породил массу комментариев, в том числе обыгрывающих неспособность Мерца удержать страну и неуклюжесть его в этом изысканном деле. Некоторые отметили, что канцлер мастак ронять и только это и делает, а кто-то допустил, что он попросту нетрезв, хотя говорил обратное.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва учитывает конфронтационную позицию канцлера ФРГ Фридриха Мерца при выработке внешнеполитических решений, отмечая отсутствие стремления к диалогу в Европе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова
ответила на требование Мерца о выплате 500 млрд евро Украине в обмен на разморозку российских активов на Западе.