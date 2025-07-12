Tекст: Ирма Каплан

Во вторник в Берлине состоялось последнее перед каникулами заседание парламента ФРГ, после которого законотворцы отправились на небольшой банкет Mittelstands-Summerfest. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц был замечен вместе с председателем Бундестага Юлией Клекнер, пишет Bild.

На вечеринке подали торт в форме Федеративной Республики.

«Внезапно федеральный канцлер хватает нож для торта, затем большие щипцы. Он отрезал себе часть своего родного Северного Рейна-Вестфалии», – описывает таблоид предысторию сражения канцлера за свой кусок.

Однако сначала из рук Мерца падает одноразовая вилка, а затем и кусок торта с родной землей Зауэрланд, которую он представляет в парламенте, предательски сползает по тарелке и ускользает из рук канцлера.

В соцсетях этот эпизод породил массу комментариев, в том числе обыгрывающих неспособность Мерца удержать страну и неуклюжесть его в этом изысканном деле. Некоторые отметили, что канцлер мастак ронять и только это и делает, а кто-то допустил, что он попросту нетрезв, хотя говорил обратное.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва учитывает конфронтационную позицию канцлера ФРГ Фридриха Мерца при выработке внешнеполитических решений, отмечая отсутствие стремления к диалогу в Европе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова

ответила на требование Мерца о выплате 500 млрд евро Украине в обмен на разморозку российских активов на Западе.



