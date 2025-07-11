Участники форума «Территория смыслов» предложили меры укрепления института семьи

Tекст: Елизавета Шишкова

Более 600 молодых людей из 81 региона России участвовали в смене «Семья» форума «Территория смыслов» и разработали около 150 инициатив, направленных на поддержку молодых семей, улучшение условий для детей и законодательные предложения, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Лучшие проекты были представлены на заседании Общественного совета Росмолодежи и Минпросвещения России и будут использованы в реализации национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья».

Среди предложенных идей – создание сервиса «Госуслуги. Моя семья», позволяющего семьям получать баллы за социально-активную деятельность, а также узнавать о мерах поддержки и субсидиях. Прозвучали инициативы по созданию библиотеки игрушек и развитию «Семейных советов Движения Первых» для укрепления семейных связей внутри регионов.

В завершение смены участники встретились с главой Мордовии Артемом Здуновым и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Артем Здунов объявил о запуске с 1 ноября программы по предоставлению квартир семьям работников бюджетной сферы Мордовии при рождении ребенка. Также обсуждалась идея создания мобильных репродуктивных центров для отдаленных районов.

Дмитрий Артюхов отметил, что на Ямале обновленная программа «Молодая семья» предусматривает выплату трех млн рублей мамам до 30 лет за рождение первого ребенка. По словам Артюхова, регион занимает третье место в стране по коэффициенту рождаемости, действует около 30 мер социальной поддержки семей.