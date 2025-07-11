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Госдеп США назвал встречу Рубио и Ван И прагматичной
Встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел Китая Ван И на полях совещаний Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре прошла в прагматичном ключе, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.
Брюс сообщила, что стороны обсудили возможность расширения сотрудничества между Вашингтоном и Пекином. В письменном заявлении отмечается: «Госсекретарь Рубио подчеркнул важность сохранения открытых каналов связи». Обсуждение охватило не только двусторонние контакты, но и управление разногласиями между странами, передает ТАСС.
По словам Брюс, стороны условились рассмотреть новые направления сотрудничества и обсудить вопросы, имеющие региональное и глобальное значение, однако детали переговоров не раскрываются. Эта встреча стала первой для Марко Рубио на посту главы американского внешнеполитического ведомства с китайским коллегой.
Ранее Рубио охарактеризовал переговоры с Ван И как «очень конструктивную и позитивную встречу».
Напомним, накануне в Куала-Лумпуре прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры между Лавровым и Рубио продолжались около часа. Рубио назвал разговор с главой МИД России важным и честным.