  • Новость часаЗахарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины
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    Украина затягивает Европу в новую финансовую дыру
    Мерц обратился к лидерам России, США и Словакии
    Зеленский убедил Дуду в своей необразованности о Волынской резне
    Директору МХАТа Кехману предъявили обвинение в растрате средств
    Зеленский отказался от новых переговоров между Киевом и Москвой
    Госдеп США подтвердил начало масштабной реорганизации ведомства
    Украина начала эвакуацию жителей 325 населенных пунктов Харьковской области
    Политолог назвала приоритетные версии убийства полковника СБУ Воронича
    ОПЕК отказала в аккредитации пяти ведущим западным бизнес-изданиям
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Ленина хоронить пока рано или уже поздно

    Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.

    31 комментарий
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики.

    13 комментариев
    11 июля 2025, 02:49 • Новости дня

    Оранжевая «Оленья Луна» взошла над Москвой

    Оранжевая «Оленья Луна» взошла над Москвой
    @ Everson Bressan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Июльское полнолуние, известное в традициях коренных американцев как «Оленья луна» и совпадающее с праздником Гуру-Пурнима в Индии, символизирует духовный рост и благодарность.

    В традициях коренных американцев полнолуние в июле называется «Оленьей Луной», потому что в это время у самцов оленей начинают расти новые рога, символизирующие силу, рост и возрождение», пишет Times Of India.

    В Москве «Оленья Луна» взошла в 23.37 четверга, 10 июля. Это самое низковисящее полнолуние в году с оранжевым оттенком, который появляется оттого, что отраженный от Луны свет проходит через плотные слои атмосферы Земли.

    Благодаря ясной погоде необычную Луну видно в Москве, Рязани, Воронеже и других городах и регионах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, астрономы объяснили, что термин «клубничная Луна» связан не с реальным изменением цвета спутника Земли, а с традицией, пришедшей из англоязычных стран и отражающей сезон сбора клубники.

    10 июля 2025, 15:55 • Новости дня
    Рубио заявил о новых предложениях России по Украине
    Рубио заявил о новых предложениях России по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым Соединенные Штаты услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались.

    «Да, думаю, мы действительно услышали нечто новое. Это не гарантирует достижение мира, но это концепция, которую я передам президенту сразу по возвращении», – сказал Рубио, передает РИА «Новости».

    По словам американского госсекретаря, Вашингтон продолжит диалог со всеми сторонами ради завершения конфликта, несмотря на «отсутствие прогресса» в мирных переговорах. Он подчеркнул, что президент США разочарован текущей ситуацией, однако не оставляет попыток урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

    Рубио также напомнил, что американская военная помощь Киеву продолжается, несмотря на возникшие технические пересмотры в некоторых поставках. По его словам, решение о прекращении поддержки не принималось, помощь оказывается по установленному графику.

    Ранее Рубио после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подчеркнул важность появления четкого плана урегулирования ситуации на Украине.

    Напомним, в четверг в Куала-Лумпуре прошла встреча Лаврова с Рубио.

    Переговоры между Лавровым и Рубио продолжались около часа. Марко Рубио после переговоров с главой МИД России назвал разговор важным и честным.

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    10 июля 2025, 21:07 • Новости дня
    Зеленский отказался от новых переговоров между Киевом и Москвой
    Зеленский отказался от новых переговоров между Киевом и Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины Владимир Зеленский в Риме отметил, что диалог с Москвой невозможен до завершения ранее согласованных обменов между сторонами.

    Заявление президента Украины прозвучало на пресс-конференции после саммита в Риме, передает Ura.ru.

    «Переговоров между Украиной и Россией пока не будет, поскольку еще не завершились те обмены, о которых мы договаривались раньше», – заявил Зеленский журналистам.

    Трансляция выступления велась на YouTube. Президент Украины также прокомментировал ситуацию в российских вооруженных силах. Он выразил мнение, что президент России Владимир Путин намерен увеличить численность армии до 1,5 млн человек вместо текущих 1,2 млн военнослужащих.

    Ранее Зеленский убедил Дуду в своей необразованности в деле о Волынской резне.

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    10 июля 2025, 19:05 • Видео
    Россия предложила США новый вариант

    После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

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    10 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Рябков сообщил о скором согласовании переговоров России и США

    Рябков: Россия и США согласуют сроки третьего раунда консультаций по «раздражителям»

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о возможности скорого согласования новых консультаций по ключевым двусторонним вопросам между Россией и США.

    Как передает ТАСС, Сергей Рябков на пресс-конференции отметил, что Россия и США находятся на стадии согласования сроков третьего раунда консультаций по вопросам двусторонних отношений, которые стороны называют «раздражителями».

    «Я думаю, мы вскоре определимся по срокам третьего раунда консультаций, где эти чисто двусторонние вопросы – они же раздражители, как их принято называть уже определенное время, – будут рассмотрены», – заявил Рябков.

    По его словам, дискуссии по этим темам продолжаются, в ближайшее время стороны определят точные даты для диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым услышал новые предложения по урегулированию конфликта на Украине.

    На переговорах в Куала-Лумпуре стороны обсудили пути мирного урегулирования конфликтов и акцентировали внимание на восстановлении российско-американских экономических связей. Рубио после встречи с Лавровым назвал разговор важным и честным.

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    10 июля 2025, 20:19 • Новости дня
    Украина начала эвакуацию жителей 325 населенных пунктов Харьковской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти организуют масштабную эвакуацию из 325 населенных пунктов Харьковской области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.

    Масштабную эвакуацию граждан из 325 населенных пунктов региона организуют украинские власти, передает ТАСС.

    Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил: «325 у нас населенных пунктов в статусе эвакуации». Особенно напряженная ситуация наблюдается в районе Купянска, где продолжается обязательный вывоз людей из Шевченковской общины.

    Синегубов подчеркнул, что Купянское направление остается наиболее сложным для области и требует ускорения темпов эвакуации населения. Он отметил, что в случае недостаточных темпов вынужденной эвакуации местные власти будут прибегать к принудительным мерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ атакуют мирных жителей Двуречной при попытке эвакуации, используя дроны для наблюдения.

    Украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. Украинские власти эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи под обстрелами.

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    11 июля 2025, 01:18 • Новости дня
    Захарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины
    Захарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Россия должна выплатить Украине 500 млрд евро на покрытие убытков, чтобы получить свои замороженные на Западе активы.

    «Я вот думаю, может, настало время и нам посчитать, сколько кто должен? Начать можно с западной интервенции 1918-1922 годов. О преступлениях экспедиционных корпусов стран Антанты рассказывали неоднократно. Затем свести баланс за Вторую мировую, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы», – начала перечислять в Telegram-канале дипломат.

    Захарова упомянула и развал СССР, который «нам тоже недешево обошелся». К тому же западные официальные лица давно признались, что приложили руку к этому этапу истории страны, так что есть все основания «доставать калькулятор».

    «Кстати, Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи», – резюмировала представитель МИД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что конфликт на Украине больше нельзя решить дипломатическим путем. На конференции в Риме он затронул вопрос санкций, Patriot и обратился к руководству России, США и Словакии.


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    10 июля 2025, 18:21 • Новости дня
    «Газели» и «Соболи» получили новую систему безопасности
    «Газели» и «Соболи» получили новую систему безопасности
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Коммерческий транспорт марок «Газель Next», «Газель NN» и «Соболь NN» начал оснащаться системой курсовой устойчивости (ESC), что повысило безопасность на скользких дорогах.

    Компания «Современные транспортные технологии» сообщила, что инновация уже внедрена на цельнометаллических фургонах, комби и автобусах данных линеек, передают «Известия». С августа ESC появится и на бортовых грузовиках.

    В состав ESC входят антиблокировочная и антипробуксовочная системы, ассистент экстренного торможения, электронное распределение тормозных усилий и функция помощи при старте на подъеме. Система автоматически корректирует движение машины при заносах и резких маневрах, притормаживая пробуксовывающие колеса, что помогает имитировать работу блокировки дифференциала.

    В компании подчеркнули, что наличие ESC особенно важно для транспорта, который часто используется с полной загрузкой или на маршрутах с переменными дорожными условиями. Введение системы снижает вероятность аварий и делает управление автомобилем более устойчивым и предсказуемым.

    Ранее сообщалось, что спрос на автомобили в России упал при росте предложения.

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    10 июля 2025, 22:06 • Новости дня
    Удар по военному заводу ВСУ в Киеве подтвердило подполье
    Удар по военному заводу ВСУ в Киеве подтвердило подполье
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    По сообщениям подполья, объект оборонной промышленности в Киеве был поражен, пострадали два производственных цеха предприятия.

    Удар был нанесен по военному заводу, находящемуся в Киеве, передает РИА «Новости». Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал агентству, что по данным его коллег, атаке подверглись два цеха завода.

    По словам Лебедева, «прилетело в завод военный, в два цеха». Детали о характере повреждений и последствиях удара не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по пункту временной дислокации морской пехоты ВСУ в Николаевской области. Минобороны России заявляло, что целью удара стали украинские подразделения, которые готовились к переброске на другие направления. Удар позволил сорвать планы командования ВСУ по переброске резервов и укреплению обороны.

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    10 июля 2025, 22:48 • Новости дня
    Путин поприветствовал участников «Славянского базара в Витебске»
    Путин поприветствовал участников «Славянского базара в Витебске»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму по случаю открытия XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

    «Фестиваль, проводимый в древнем и прекрасном белорусском городе, вносит весомый вклад в упрочение духовных связей между братскими славянскими народами, в развитие взаимовыгодного гуманитарного сотрудничества. Его девиз – «Через искусство к миру и взаимопониманию» – в нынешних непростых международных условиях звучит особенно актуально», – приводит сайт Кремля выдержку из телеграммы российского лидера.

    Путин отметил разнообразие творческих проявлений на фестивале: песни и музыка, эстрадные номера, театральные постановки, выставки, презентации, различные творческие конкурсы для юных исполнителей. Особое место в программе «Славянского базара в Витебске» займут мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    «Уверен, великая сила искусства поможет сохранить благодарную память о славных подвигах наших отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся с фашистскими захватчиками, передать подрастающим поколениям завещанные ими добрые традиции братской дружбы и взаимопомощи», – подчеркнул президент России.

    В заключение Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в организации фестиваля, и пожелал участникам вдохновения и успехов, а гостям – ярких, незабываемых впечатлений.

    Напомним, XXXIV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет 10-13 июля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, народного артиста России Юрия Антонова удостоили специальной награды президента Белоруссии «Через искусство – к миру и взаимопониманию» на открытии международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

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    10 июля 2025, 23:03 • Новости дня
    На Западе отметили отчаяние в рядах ВСУ из-за масштабных атак дронов ВС России

    На Западе отметили раздрай в рядах ВСУ из-за масштабных атак дронов ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Усиление атак российских беспилотников сеет страх и подрывает моральный дух в рядах ВСУ, так как в последнее время российские ВС представили нечто новое – скоординированные волны атак с воздух, в которых участвуют сотни дронов и ракет, пишет «Би-би-си».

    «На картах слежения, подготовленных местными экспертами, видны скопления беспилотников, которые иногда совершают обходные маневры по территории Украины, прежде чем наведутся на свои цели. Многие из них – часто до половины – являются приманками, предназначенными для того, чтобы сбить с толку и подавить противовоздушную оборону Украины», – пишет «Би-би-си» о новой стратегии ВС России при атаках с воздухи.

    В материале говорится, что анализ, проведенный Вашингтонским институтом изучения войны, показывает увеличение числа российских беспилотных летательных аппаратов и ракетных ударов в течение двух месяцев после инаугурации Дональда Трампа в январе.

    «В марте наблюдался небольшой спад с периодическими всплесками до мая, когда показатели внезапно резко возросли. Новые рекорды устанавливались с пугающей регулярностью. В июне был зафиксирован новый месячный максимум – 5429 беспилотников, в июле – более 2000 всего за первые девять дней», – сказано в статье.

    По словам бывшего офицера украинской разведки, который выступил комментатором к материалу, если Украина не найдет решения, как бороться с этими беспилотниками, то столкнется с большими проблемами в течение 2025 года.

    «Несмотря на свои растущие возможности, беспилотники не являются особенно сложным оружием. Но они представляют собой еще один пример огромной разницы в ресурсах между Россией и Украиной», – подчеркивается в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риме, где проходил очередной форум единомышленников о судьбе Украины, заявил о запросе 10 систем ПВО Patriot у США, закупку трех из которых профинансируют Норвегия и ФРГ.

    Администрация Вашингтона рассчитывает убедить некоторых союзников по НАТО передать часть зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Куала-Лумпуре.

    Канцлер Германии Фринрих Мерц заявил, что ФРГ рассматривает возможность  приобретения дополнительных комплексов Patriot в США для их последующей передачи украинской стороне с целью усиления ПВО.


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    10 июля 2025, 16:45 • Новости дня
    Назван процент выбравших поступление в колледжи девятиклассников

    Чернышенко сообщил о росте числа поступивших в колледжи России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более половины российских девятиклассников решили продолжить образование в колледжах, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросам образования.

    По словам Чернышенко, такое решение приняли 62% девятиклассников, передает РИА «Новости». «Это (выбор СПО) одна из самых, наверное, сейчас эффективных мер в направлении «Профессионалитет», – отметил вице-премьер.

    Федеральный проект «Профессионалитет» был запущен в 2022 году. Его основная задача – согласовать потребности предприятий по кадрам с возможностями системы среднего профессионального образования. Программа направлена на развитие экономики России и укрепление технологического и кадрового суверенитета страны.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главы Минпросвещения Сергея Кравцова и главы Минобрнауки Валерия Фалькова. В центре повестки оказались итоги учебного года, выпускная кампания и старт приемных испытаний в специализированные, средние и высшие учебные заведения страны.

    Глава государства отметил, что специальности в колледжах становятся все более интересными.

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    10 июля 2025, 22:19 • Новости дня
    Лукашенко вручил Юрию Антонову специальную награду на фестивале в Витебске

    Юрий Антонов получил награду от Лукашенко и именную звезду в Витебске

    Лукашенко вручил Юрию Антонову специальную награду на фестивале в Витебске
    @ belta.by

    Tекст: Ирма Каплан

    Торжественная церемония награждения народного артиста России Юрия Антонова прошла на открытии международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Вручение награды президентом Белоруссии Александром Лукашенко предваряло гала-концерт фестиваля.

    Новая, 21-я, звезда с именем обладателя специальной награды президента Белоруссии «Через искусство – к миру и взаимопониманию» Юрия Антонова появилась на Площади лауреатов у Летнего амфитеатра в Витебске, передает агентство «БелТА».

    «Беларусь для меня – это вторая родина. Моя творческая деятельность началась в Молодечно, потом я уехал в Минск, где был принят в Белгосфилармонию в качестве артиста. Я уже 61 год работаю на сцене. Во многом в успехе моей творческой деятельности сыграла роль Беларусь», – сказал Антонов, который отпраздновал в феврале 80-летний юбилей.

    Антонов участвовал в открытии первого фестиваля «Славянский базар в Витебске» и хорошо помнит теплоту и солидарность участников-представителей трех славянских государств. Он выразил надежду на то, что со временем это сможет повторится.

    В программе фестиваля международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск», аналогичный детский музыкальный конкурс, выставки, спектакли, мюзиклы. Закрытие фестиваля состоится 13 июля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Белоруссии Максим Рыженков пригласил эфиопских артистов выступить на XXXIV Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», который пройдет 10-13 июля.

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    10 июля 2025, 21:39 • Новости дня
    Певица MIRAVI выступила на церемонии закрытия свадебного фестиваля в НЦ «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Церемония закрытия II Всероссийского свадебного фестиваля состоялась в Национальном центре «Россия».

    Кульминацией вечера стало выступление певицы MIRAVI с композицией «Любовь», которую артистка представила как музыкальное признание в чувствах, сообщается в Telegram-канале НЦ «Россия».

    В это время на сцене появились девушки, которые на фестивале вышли замуж. Они исполнили танец под лиричную песню, символизируя объединение сердец на главном свадебном событии страны.

    Организаторы отметили, что церемония стала финальным аккордом масштабного праздника.

    Фестиваль проходил с 8 по 10 июля, он собрал молодоженов из Москвы, Петербурга, Севастополя, дальневосточных, сибирских и других регионов страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Ключевым событием стали одновременные регистрации браков: семьи создали 206 пар.

    Третий день фестиваля был насыщен культурной программой, награждением победителей в семи номинациях, а также торжественной церемонией закрытия. Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова поздравила новобрачных и отметила: «Для меня большая честь присутствовать на II Всероссийском свадебном фестивале. Желаю, чтобы было много детского смеха, а тот очаг, который вы создали, всегда был наполнен теплом. Всем любви, радости и счастья!»

    На сцене выступили руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров и представитель администрации президента Алексей Жарич. Певец Влад Топалов поделился личным секретом семейного счастья: «Лайфхаков семейного счастья нет. Есть жизнь, любовь и твои чувства. А самое главное есть и должно быть желание идти вместе вперед».

    Победителей чествовали известные общественные деятели и творческие семьи. Финалом стал совместный концерт Регины Тодоренко, Влада Топалова, хора Сретенского монастыря и других артистов. Гостей ждали лекции, мастер-классы, модные показы и выставки с историческими свадебными нарядами, а также вечерний концерт с произведениями XX века.

    Напомним, на Всероссийском свадебном фестивале 151 пара зарегистрировала брак.

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    10 июля 2025, 15:33 • Новости дня
    Роспотребнадзор рекомендовал сокращать рабочий день при жаре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жара может стать основанием для сокращения продолжительности рабочего дня, сообщили в Роспотребнадзоре.

    В ведомстве отметили, что при достижении температуры воздуха в помещении 28,5 градуса при отсутствии кондиционера день следует уменьшить на час, а при 30,5 градуса – на четыре часа, передает ТАСС.

    «Жаркая погода приводит к ухудшению условий труда», – подчеркнули в Роспотребнадзоре. Специалисты советуют поддерживать в помещениях температуру 24-25 градусов при помощи кондиционеров. Если температура выше, рабочий день необходимо сокращать.

    Для профилактики перегрева рекомендовано ограничивать продолжительность непрерывной работы до 15-20 минут, делая перерывы не менее 10-12 минут в охлаждаемом помещении. При температуре наружного воздуха свыше 32,5 градуса работа признается экстремальной. К подобным условиям стоит допускать только лиц от 25 до 40 лет.

    Если температура превышает 30 градусов и работа средней тяжести, работодатели должны обеспечивать сотрудников не менее чем 0,5 литра воды в час. Также рекомендуется употреблять овощи и фрукты для поддержки иммунитета и снижения интоксикации организма.

    Напомним, Москва побила температурный рекорд года жарой в 33,1 градуса.

    Ранее ученые зафиксировали троекратный рост смертей от жары в Европе.

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    10 июля 2025, 22:33 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности Норвегии и ФРГ закупить для Киева Patriot у США

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риме, где проходил очередной форум единомышленников о судьбе Украины, заявил о запросе 10 систем ПВО Patriot у США, закупку трех из которых профинансируют Норвегия и ФРГ.

    «С президентом Трампом у нас позитивный диалог относительно системы Patriot. Мой запрос относительно десяти систем Patriot и соответствующего объема ракет к этим системам. Германия готова оплатить – у меня есть с ними договоренности – две системы. Норвегия готова оплатить – у меня есть двусторонние договоренности с премьером – одну систему», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского на пресс-конференции.

    Он добавил, что остальные европейские спонсоры подключатся после объявления производителем дат поставки систем ПВО.

    Зеленский рассказал о разработке с американскими партнерами технического  решения массового перехвата дронов ВС России, заверив, что вскоре Киев начнет «всё сбивать».

    По его словам, дроны-перехватчики уже готовы производить четыре компании, одна из которых – американо-украинская. Кроме того, у Киева есть договоренность с Данией о совместном производстве дронов, как он уже это делает с Канадой и ФРГ, а с Италией пока на стадии переговоров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация Вашингтона рассчитывает убедить некоторых союзников по НАТО передать часть зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Куала-Лумпуре.

    Канцлер Германии Фринрих Мерц заявил, что ФРГ рассматривает возможность  приобретения дополнительных комплексов Patriot в США для их последующей передачи украинской стороне с целью усиления ПВО.

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    10 июля 2025, 17:20 • Новости дня
    На «Композитную долину» правительство выделило миллиард рублей

    Правительство направило миллиард рублей на центр «Композитная долина» в Туле

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское правительство приняло решение о финансировании инновационного центра в Тульской области для закупки современного оборудования и развития лабораторий.

    Правительство России выделит 1 млрд рублей на развитие инновационного научно-технологического центра «Композитная долина» в Тульской области, передает ТАСС.

    Средства поступят на условиях софинансирования и будут направлены, в частности, на приобретение необходимого оборудования для двух лабораторных корпусов центра.

    Как отметил председатель правительства Михаил Мишустин, обсуждение этого вопроса состоялось на заседании кабинета министров. По его словам, созданный по поручению президента центр уже получил широкий спектр мер государственной поддержки.

    В числе преимуществ для организаций, работающих в «Композитной долине», Мишустин выделил нулевые ставки налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и налога на имущество, а также двукратное снижение страховых взносов по оплате труда сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Спутникс» получила свидетельство резидента инновационного центра «Композитная долина». В Тульской области появится инновационный научно-технологический центр «Композитная долина».

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