По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.6 комментариев
Оранжевая «Оленья Луна» взошла над Москвой
Июльское полнолуние, известное в традициях коренных американцев как «Оленья луна» и совпадающее с праздником Гуру-Пурнима в Индии, символизирует духовный рост и благодарность.
В традициях коренных американцев полнолуние в июле называется «Оленьей Луной», потому что в это время у самцов оленей начинают расти новые рога, символизирующие силу, рост и возрождение», пишет Times Of India.
В Москве «Оленья Луна» взошла в 23.37 четверга, 10 июля. Это самое низковисящее полнолуние в году с оранжевым оттенком, который появляется оттого, что отраженный от Луны свет проходит через плотные слои атмосферы Земли.
Благодаря ясной погоде необычную Луну видно в Москве, Рязани, Воронеже и других городах и регионах.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, астрономы объяснили, что термин «клубничная Луна» связан не с реальным изменением цвета спутника Земли, а с традицией, пришедшей из англоязычных стран и отражающей сезон сбора клубники.