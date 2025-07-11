Оранжевая «Оленья Луна» взошла над Москвой

Tекст: Ирма Каплан

В традициях коренных американцев полнолуние в июле называется «Оленьей Луной», потому что в это время у самцов оленей начинают расти новые рога, символизирующие силу, рост и возрождение», пишет Times Of India.

В Москве «Оленья Луна» взошла в 23.37 четверга, 10 июля. Это самое низковисящее полнолуние в году с оранжевым оттенком, который появляется оттого, что отраженный от Луны свет проходит через плотные слои атмосферы Земли.

Благодаря ясной погоде необычную Луну видно в Москве, Рязани, Воронеже и других городах и регионах.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, астрономы объяснили, что термин «клубничная Луна» связан не с реальным изменением цвета спутника Земли, а с традицией, пришедшей из англоязычных стран и отражающей сезон сбора клубники.