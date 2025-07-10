Число погибших в наводнении Техаса выросло до 120 человек

Tекст: Мария Иванова

Число погибших в результате масштабного наводнения в штате Техас достигло 120 человек, сообщает канал NBC News. Данные были уточнены в ходе поисково-спасательных работ. По последней информации, 172 человека все еще числятся пропавшими без вести, передает ТАСС.

Особенно сильно пострадал округ Керр, где, по данным телеканала, погибли 59 взрослых и 36 детей. Президент США Дональд Трамп заявил о планах посетить регион 11 июля и подчеркнул, что федеральные власти оказывают необходимую помощь местным службам для ликвидации последствий стихии. 6 июля в округе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Последний раз подобное бедствие происходило осенью 2024 года, когда из-за урагана во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине погибли более 230 человек. Американские СМИ отмечают, что многие жители Техаса не получили своевременных предупреждений о надвигающемся наводнении.

В Белом доме при этом отмечают, что Национальная метеорологическая служба заранее проинформировала об угрозе.

Накануне сообщалось, что во время масштабного наводнения в американском Техасе число погибших увеличилось до 110, при этом сотни людей числятся пропавшими без вести. Изначально сообщалось, что в результате сильного наводнения в Техасе погибли 109 человек, в том числе почти 30 детей.