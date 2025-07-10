Женщина погибла при обстреле ВСУ Шебекино Белгородской области

Tекст: Дарья Григоренко

Гладков в своем Telegram-канале заявил, что город вновь подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. «Случилось самое страшное – погиб мирный житель. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшей», – написал он.

Он уточнил, что мужчина, получивший минно-взрывную травму и осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости, был доставлен бойцами самообороны в Шебекинскую центральную районную больницу. По словам губернатора, снаряд разрушил пристройку частного дома, в другом доме пробита кровля, выбиты окна и повреждена линия электропередачи.

На месте происшествия работают оперативные службы. Гладков подчеркнул, что все необходимые меры для ликвидации последствий обстрела принимаются.

Ранее Гладков сообщил, что в результате падения обломков беспилотника в поселке Новосадовый Белгородского района пострадала женщина.

Ранее сообщалось, что во время заготовки сена на хуторе Колотиловский Краснояружского района Белгородской области взорвалось неизвестное устройство, что привело к гибели мужчины и ранениям двух человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шебекино подросток пострадал во время обстрела со стороны ВСУ.