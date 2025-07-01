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    Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.

    7 комментариев
    Андрей Афанасьев Андрей Афанасьев Ход СВО подталкивает освободить мавзолей

    Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.

    72 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как добиться того, чтобы тебя отвергли, а потом арестовали

    Кого весь этот пикап успешно соблазняет – так это только закомплексованных, мучительно неуверенных в себе мужчин, которые готовы платить деньги за явно ложное обещание сделать их успешными соблазнителями.

    5 комментариев
    1 июля 2025, 20:28 • Новости дня

    Спецборт МЧС прибыл в Ижевск за пострадавшими от украинской атаки

    Tекст: Евгения Караваева

    В аэропорт Ижевска прилетел специальный борт МЧС России, который предназначен для транспортировки на лечение в Москву пострадавших от атаки украинских беспилотников.

    Самолет Ил-76 МЧС России прибыл для эвакуации людей, пострадавших в результате атаки украинских беспилотников, передает ТАСС.

    На борту воздушного судна установлены медицинские модули, которые позволят оказывать необходимую помощь в полете.

    Сопровождать пациентов в Москву будут бригады медиков МЧС России и Минздрава. Точное количество пострадавших, которых направят в столицу для лечения, определят специалисты после проведения медицинского консилиума.

    Открытое горение устранили в цехе предприятия, которое атаковал украинский беспилотник во вторник.

    1 июля 2025, 13:08 • Новости дня
    Эксперт: Ижевск подвергся атаке крупными модернизированными БПЛА «Лютый»
    Эксперт: Ижевск подвергся атаке крупными модернизированными БПЛА «Лютый»
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    О применении модернизированных беспилотных летательных аппаратов «Лютый» под Ижевском сообщил главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

    В Telegram-канале Ura.ru отмечается,  что эти дроны представляют собой одну из крупнейших моделей БПЛА-камикадзе, которые широко используются украинской стороной для проведения ударов по территории России.

    По словам Федутинова, «Лютый» входит в число не менее пяти наиболее часто применяемых моделей дронов. Специалист сообщил, что на Украине налажено масштабное производство таких беспилотников, что отчасти способствует снижению их стоимости.

    Он также добавил, что украинские разработчики, вероятно, параллельно совершенствуют технологии удешевления изготовления аппаратов.

    Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что при атаке украинских дронов на одно из предприятий в Ижевске погибли и пострадали люди, есть тяжелораненые.

    Комментарии (27)
    30 июня 2025, 22:17 • Новости дня
    ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow
    ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow
    @ MBDA/ABACAPRESS.COM/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Донецк подвергся атаке ракет Storm Shadow со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили оперативные службы ДНР. Информационные агентства сообщают, что погиб один человек.

    «Информация о повреждениях уточняется», – сообщили в оперативных службах.

    По данным ТАСС, один человек погиб и по меньшей мере двое мирных жителей ранены.

    РИА «Новости» сообщает, что жертвой обстрела стала женщина. Также сообщается, что в результате атаки повреждения получили как минимум пять машин и несколько зданий, включая супермаркет.

    Напомним, над центром Донецка прозвучали взрывы, загорелись торговые ряды на рынке «Сокол».

    Комментарии (16)
    1 июля 2025, 16:55 • Видео
    Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

    Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

    Комментарии (0)
    1 июля 2025, 12:09 • Новости дня
    В результате атаки беспилотника на предприятие в Ижевске погибли люди
    В результате атаки беспилотника на предприятие в Ижевске погибли люди
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    После атаки украинских беспилотников на одно из предприятий в Ижевске есть погибшие и тяжелораненые, которым сейчас оказывается медицинская и психологическая помощь, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

    В своем Telegram-канале он указал, что после атаки есть погибшие, а также тяжелораненые, которым оказывается вся необходимая помощь в городской больнице.

    Бречалов отметил, что с ранеными работают психологи, а власти продолжают информировать население о новых деталях происходящего.

    Напомним, в ночь на 1 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников. В Ижевске атаке подверглось предприятие. В Таганроге из-за падения обломков БПЛА в одном из домов оказалось повреждено остекление.

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    1 июля 2025, 01:24 • Новости дня
    Мужчины сбежали с Украины по письмам с подписью Александра III

    Tекст: Антон Антонов

    Львовская областная военная администрация выдавала разрешения на выезд мужчинам с Украины по обращениям несуществующей организации с подписью российского императора Александра III и логотипом Газпромбанка, сообщают украинские СМИ.

    Львовская ОВА разрешала выезд мужчин за границу на основании писем от вымышленной организации «Гуманитарная надежда нации». В минюсте Украины подтвердили, что такой организации не существует, а почта, с которой приходили обращения, неактивна. Директором значился Александр Николенко, однако в реестрах страны находятся сотни человек с таким именем, передает ТАСС.

    Осенью 2022 года организация отправила в ОВА пять писем, после чего восемь мужчин получили разрешения на выезд. Семь из них не вернулись обратно на Украину. Среди выехавших оказался 25-летний Артем Лущан, который пересек границу вместе с внештатным советником главы ОВА Алексеем Шевчуком. За три дня до этого Лущан был внесен в систему «Шлях» как водитель-волонтер на основании обращения «Гуманитарной надежды нации». Шевчук вернулся через три дня, а Лущан остался в Польше.

    Разрешения на выезд выдавались также по обращениям другой несуществующей организации – «Львовский путешественник».

    Львовская ОВА, отвечая на запрос журналистов, заявила, что знает только об одном мужчине, нарушившем сроки пребывания за границей, а в июне 2024 года Госпогранслужба отменила ему разрешение на выезд. В администрации подчеркнули, что ответственность за достоверность сведений в письмах несли заявители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины пытаются различными способами избежать мобилизации. Некоторые мужчины маскируются под животных, чтобы пересечь границу. С риском для жизни уклонисты пробуют пересечь реку Тиса на границе Украины и Румынии. Мужчина заключил брак с матерью своей бывшей жены, чтобы уехать в Европу и избежать службы. Также жители Украины переодеваются в женщин, чтобы сбежать из страны.

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    30 июня 2025, 21:40 • Новости дня
    Пасечник: Территория ЛНР освобождена на 100%
    Пасечник: Территория ЛНР освобождена на 100%
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Территория Луганской народной республики полностью освобождена, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире Первого канала.

    По словам Пасечника, «буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской народной республики полностью освобождена, [на] 100%», передает ТАСС.

    11 июня военный аналитик Михаил Онуфриенко сказал газете ВЗГЛЯД, что в ЛНР осталось освободить несколько десятков километров.

    Напомним, Минобороны России в конце мая сообщило о занятии села Радьковка. Спустя неделю ведомство отчиталось о контроле над селом Кондрашовка к северу от Радьковки. Украинские власти признавали приближение российских войск к Купянску.

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    1 июля 2025, 13:26 • Новости дня
    Кремль решительно осудил удары Киева по мирным российским городам
    Кремль решительно осудил удары Киева по мирным российским городам
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные принимают меры для снижения угрозы со стороны украинских атак.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжении ударов украинских войск по мирным российским городам и решительном осуждении этих действий со стороны Кремля. Песков отметил, что атаки киевского режима по российским населенным пунктам не прекращаются, передает ТАСС.

    «Продолжаются удары киевского режима по мирным городам, решительно это осуждаем. Наши военные принимают меры, чтобы подобные риски минимизировать», – сказал Песков. Также он добавил, что российские военные активно работают над снижением угрозы таких атак.

    Песков подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а принимаемые меры направлены на обеспечение безопасности граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные применили авиационную ракету Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке.

    В результате украинского удара дальнобойными ракетами по Донецку погибла женщина, а еще два человека, включая подростка, получили ранения.

    В ходе украинского ракетного удара по территории Донецка повреждения получили множество объектов, в том числе Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов.

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    1 июля 2025, 18:02 • Новости дня
    Российские десантники захватили танк «Леопард 2А6» с полным боекомплектом
    Российские десантники захватили танк «Леопард 2А6» с полным боекомплектом
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Немецкий танк подбит беспилотником и доставлен в расположение десантного полка практически без серьезных повреждений.

    Технику немецкого производства эвакуировали в расположение гвардейского парашютно-десантного полка из района населенного пункта Дарьино в Курской области, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале. Танк ранее подбил зимой боец тульских десантников с помощью FPV-дрона.

    Из-за заклинивших бортовых редукторов российские военные сняли гусеницы и эвакуировали машину на катках. По информации военного ведомства, танк оказался практически с полным боекомплектом и без критических повреждений, что позволило транспортировать его в тыл для дальнейшего изучения и возможного использования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, ВСУ за сутки потеряли более 1365 военнослужащих в зоне спецоперации.

    Российские средства ПВО сбили три крылатые ракеты Storm Shadow, выпущенные с Украины.

    Генштаб ВСУ на официальной карте впервые показал потерю контроля над рядом населенных пунктов на севере Сумской области.

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    1 июля 2025, 18:33 • Новости дня
    Зеленский и Алиев обсудили Россию по телефону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поддержку территориальной целостности Украины и ситуацию вокруг отношений Баку и Москвы.

    Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что поблагодарил Алиева за поддержку украинского народа и территориальной целостности, передает «Газета.Ru». По его словам, в ходе беседы обсуждалось обострение отношений между Москвой и Баку.

    Глава Украины отметил, что выразил Алиеву поддержку «в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает республике». «У нас с президентом Алиевым одинаковое видение: жизнь и достоинство каждого человека должны быть защищены», – заявил он.

    Кроме того, президенты затронули вопросы развития двусторонних связей, в том числе в энергетической и гуманитарной сферах. Стороны договорились провести заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

    Ранее МИД заявил о попытках посеять разлад между Россией и Азербайджаном. Кремль выразил надежду на скорое освобождение российских журналистов, задержанных в Баку.

    Напомним, послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву был передан протест с требованием освободить журналистов, задержанных в Баку, а также прекращения антироссийской кампании в азербайджанских СМИ.

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    1 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Жителя Усолья наградили за бой с дронами из фуры

    Tекст: Евгения Караваева

    Жителю Усолья-Сибирского Сергею Миронову вручили нагрудный знак «Команда Путина» прямо на призывном пункте за смелость при отражении атаки дронов 1 июня.

    Нагрудные знаки за отражение атаки дронов вручили Миронову и еще 28 храбрецам, передает Telegram-канал Народного фронта Иркутской области.

    Сергей Миронов, 21-летний механик и спортсмен, получил знак «Команда Путина» за проявленное мужество. Церемония прошла прямо на призывном пункте в день его отправки в армию.

    1 июня Миронов находился в поселке Новомальтинске и, заметив вылетавший из грузивика дроны, объединился с местными жителями. Вместе они сбили беспилотник охотничьим ружьем, тушили пожар и защищали дома.

    «Наше дело – жить, зная, что должны защищать свой очаг, семью, народ», – заявил Миронов.

    Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев наградил благодарностями и именными часами полицейских и военного, уничтоживших дроны в поселке Средний. По данным Минобороны РФ, атака дронами на военный объект в Иркутской области стала первой в Сибири.

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    1 июля 2025, 14:28 • Новости дня
    FT: Ракетные удары подорвали моральный дух украинцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обострение ракетных атак на Киев и другие города Украины серьезно подрывает моральный дух украинцев, пишет Financial Times (FT).

    В материале FT отмечается, что усиление давления приводит к ощущению безысходности и деморализации среди граждан страны, передает РИА «Новости».

    Как уточняет издание, пробелы в обороне страны по численности войск западные союзники не могут восполнить в полной мере. В материале подчеркивается, что с отсутствием ясной перспективы победы среди украинцев растет уныние.

    Автор публикации отмечает, что встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе породила надежду на получение новых ЗРК Patriot, крайне необходимых из-за истощения ресурсов ПВО Украины. Тем не менее, по его мнению, глава Белого дома  может легко изменить свое решение или забыть о поддержке.

    В пятницу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что военный завод в Шевченковском районе Запорожья был атакован с помощью дронов.

    Ранее в результате масштабных атак были поражены объекты хранения боеприпасов и производства беспилотников на Украине. Подполье сообщало о поражении склада и позиций мобильных средств ПВО ВСУ в Харьковской области.

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    1 июля 2025, 14:45 • Новости дня
    Генштаб ВСУ впервые признал утрату части Сумской области
    Генштаб ВСУ впервые признал утрату части Сумской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Генштаб ВСУ на опубликованной карте впервые показал потерю контроля над рядом населенных пунктов на севере Сумской области.

    Генеральный штаб ВСУ впервые подтвердил утрату контроля над частью территории на севере Сумской области, передает ТАСС. На опубликованной Генштабом ВСУ карте оперативной обстановки видно, что районы населенных пунктов Водолаги, Басовка, Локня, Новенькое и Беловоды сейчас не находятся под контролем украинских сил.

    На предыдущих картах этих изменений не было, и территории отмечались как подконтрольные Украине. О переходе указанных населенных пунктов под контроль российских военных Минобороны РФ сообщало в разные даты с марта по май этого года.

    Таким образом, Генштаб ВСУ впервые на официальном уровне отметил утрату ряда позиций в Сумской области, что ранее не подтверждалось украинской стороной в публичных сводках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ предприняли неудачную атаку на Сумском направлении. Артиллерия России уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на этом же участке. Ракетным ударом была уничтожена радиолокационная станция ВСУ в Сумской области.

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    1 июля 2025, 13:20 • Новости дня
    ПВО России сбила три крылатые ракеты Storm Shadow Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за сутки сбиты три британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, пять американских управляемых авиабомб JDAM и три снаряда РСЗО HIMARS производства США, а также 173 беспилотников.

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения «Химера» ГУР около Варачино, Садков, Храповщинф, Бессаловки, Новониколаевки и Юнаковки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны возле Охримовки, Огурцово, Ольховатки и Волчанска Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 180 военнослужащих, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии и хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Петровкой, Купянском, Гороховаткой, Нижним Соленым, Двуречанским, Путниково, Петропавловкой, Соболевкой, Песчаным и Боровской Андреевкой Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, танк, артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Северска, Звановки, Серебрянки, Щербиновки, Часова Яра, Предтечино, Константиновки, Верхнекаменского и Петровки Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом противник потерял свыше 160 военнослужащих, пикап, четыре орудия полевой артиллерии и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Удачного, Новосергеевки, Петровского, Новоукраинки и Дачного ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 500 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV и MaxxPro, а также 11 пикапов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Зеленого Поля, Шевченко, Воскресенки, Червоной Зирки ДНР, Новодаровки и Левадного Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах Каменского, Малой Токмачки Запорожской области, Антоновки, Приднепровского, Золотой Балки Херсонской области, Никополя Днепропетровской области и города Николаев.

    Потери ВСУ при этом составили до 90 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы, два склада с боеприпасами и два с военно-техническим имуществом, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось что ВС России нанесли поражение отряду спецназначения «Химера» ГУР.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Новоукраинку и Червоную Зирку в ДНР.

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    1 июля 2025, 04:05 • Новости дня
    Таганрог подвергся атаке БПЛА
    Таганрог подвергся атаке БПЛА
    @ t.me/KambulovaSvetlana

    Tекст: Антон Антонов

    В Таганроге силами ПВО отражена атака БПЛА, никто не пострадал, сообщила глава города Светлана Камбулова.

    «Силами ПВО был обезврежен БПЛА», – сообщила Камбулова в Telegram.

    Из-за падения обломков БПЛА в одном из домов оказалось повреждено остекление. На месте происшествия была организована экстренная работа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

    Оперативный штаб и рабочая группа уже заняты оценкой последствий падения обломков беспилотника, сообщила Камбулова. Она также сообщила, что рабочая группа приступит к детальному обследованию повреждений в утренние часы. Специалисты рабочей группы будут фиксировать объем нанесенного ущерба для последующего принятия решений о предоставлении необходимой помощи жильцам.

    Напомним, ВСУ также атаковали ДонецкЛуганск и Ростовскую область. В Донецке погибла женщина, пострадали еще два человека.

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    1 июля 2025, 08:50 • Новости дня
    СК: Украина нанесла удар по рынку в Донецке крылатой ракетой Storm Shadow
    СК: Украина нанесла удар по рынку в Донецке крылатой ракетой Storm Shadow
    @ Lewis Joly/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные применили авиационную ракету Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке, сообщил представитель Следственного комитета России.

    По его словам, предположительно были использованы высокоточные ударные крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» большой дальности Storm Shadow, передает РИА «Новости».

    Обнаруженные на месте фрагменты и осколки будут направлены на экспертизу для уточнения типа и модификации боеприпасов.

    По сообщению сотрудника СК, огонь велся по мирному кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника. В результате обстрела повреждены жилые дома, гражданские инфраструктурные объекты и легковые автомобили, в которых находились гражданские лица.

    Накануне ВСУ атаковали город с применением дальнобойных ракет авиационного базирования. В результате украинского удара дальнобойными ракетами по Донецку погибла женщина, еще два человека, включая подростка, получили ранения.

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    1 июля 2025, 08:10 • Новости дня
    Российские войска заняли стратегическую высоту у Белогоровки

    Tекст: Александра Юдина

    Войска России взяли под контроль часть ключевой высоты возле Белогоровки, что усилило позиции российских подразделений в этом районе ЛНР, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его данным, российские подразделения смогли вытеснить украинских военных с большинства позиций на юго-запад от населенного пункта, передает РИА «Новости».

    Марочко сообщил, что часть высоты уже занята российскими войсками, а успешные действия армии позволили изменить расстановку сил в районе.

    Эксперт отметил, что укрепление контроля над Белогоровкой даст возможность российским военным значительно улучшить положение на данном участке фронта.

    Ранее российские войска освободили Новоукраинку в ДНР. За день до этого они освободили Червоную Зирку в ДНР.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, появление нового российского плацдарма в ДНР ухудшает положение ВСУ.

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    «Декоммунизаторы» Литвы сломали зубы о советскую поэтессу

    В Литве самораспустилась государственная комиссия по десоветизации. Фактически перед нами едва ли не крушение литовской национальной идеи – ведь вся идеология Вильнюса выстроена на концепции «советской оккупации». Но оказалось, даже в Литве «декоммунизация» имеет пределы, а комиссия столкнулась со всеобщей ненавистью. Как и почему такое произошло? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

      Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

    • Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

      Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

    • За что судят премьера Израиля

      В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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