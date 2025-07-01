Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.9 комментариев
Боярский попросил ФАС проверить законность платных курилок в Пулково
В аэропорту Пулково появились только платные курительные зоны, стоимость посещения которых составляет 500 рублей за раз.
Депутат Госдумы Сергей Боярский обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить платные курилки в петербургском аэропорту Пулково, передает Фонтанка.
Боярский отметил, что в аэропорту отсутствуют бесплатные альтернативы для курильщиков, а цена за вход в специальную зону составляет 500 рублей.
В обращении парламентарий попросил главу ФАС Максима Шаскольского организовать проверку на предмет возможного нарушения антимонопольного законодательства. Ранее издание сообщало, что все курительные зоны в Пулково стали платными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок направил обращение в городское управление Федеральной антимонопольной службы из-за введения в аэропорту Пулково платы для посещения курительных комнат.
Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение главному оператору аэропорта Пулково – компании «Воздушные ворота Северной столицы».