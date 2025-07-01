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Депутат пожаловался в УФАС на плату за посещение зоны для курения в Пулково
Депутат законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок направил обращение в городское управление Федеральной антимонопольной службы из-за введения в аэропорту Пулково платы для пассажиров за посещение курительных комнат.
«В свете новости о введении аэропортом Пулково платы за посещение курительных комнат в размере 500 рублей за один заход обратился в УФАС по Санкт-Петербургу с просьбой рассмотреть вопрос о возможном нарушении антимонопольного законодательства», – написал он в Telegram-канале.
Депутат также отметил, что не является курильщиком, однако считает сумму в 500 рублей монопольно высокой. По его мнению, есть признаки злоупотребления доминирующим положением, а стоимость должна быть подтверждена объективными расчетами расходов и прибыли на обустройство таких мест.
Четырбок отдельно подчеркнул, что введение платы сейчас особенно неуместно, учитывая частые задержки рейсов и длительное пребывание пассажиров в аэропорту.
Ранее стало известно, что руководство аэропорта Пулково установило плату в размере 500 рублей за посещение специализированной комнаты для курения.