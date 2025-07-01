Начато сотрудничество ассоциации ветеранов СВО и омбудсмена РФ

Tекст: Елизавета Шишкова

Соглашение о сотрудничестве подписали Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В рамках документа предполагается совместная работа по защите прав участников спецоперации и членов их семей, а также координация усилий по поиску пропавших без вести в ходе СВО.

Москалькова сообщила, что половина из 126 тысяч обращений в прошлом году касалась именно участников спецоперации, их семей и граждан, подвергшихся репрессиям на Украине за пророссийскую позицию. «Мы заинтересованы в том, чтобы вести диалог с ветеранами СВО и их семьями и хотим, чтобы вы помогли настроить нам эксклюзивные инструментарии таких контактов. Мы заинтересованы в совместной работе по поиску пропавших без вести – это, пожалуй, самая тяжелая и трудная тема», – заявила Москалькова.

Афанасьев рассказал, что Ассоциация формирует поисковые отряды из добровольцев, которые работают по поиску пропавших товарищей, в том числе в Курской области. Он подчеркнул, что для Ассоциации принципиально важно объединить усилия с аппаратом омбудсмена, поскольку «юристов много, но профессионалов, помогающих отстаивать права, единицы». Афанасьев выразил уверенность, что совместная работа позволит существенно повысить эффективность поддержки ветеранов.

Торжественная церемония завершилась награждением ветеранов спецоперации благодарственными письмами от Уполномоченного по правам человека.