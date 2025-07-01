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Полиция Петербурга задержала 14-летнего зацепера на поезде
Инцидент с несовершеннолетним, пытавшимся совершить опасный трюк на высокоскоростном поезде, произошел на станции Славянка во время технической остановки.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила, что сотрудники Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте предотвратили зацепинг.
Полицейские установили, что юноше 14 лет и он проживает в Петербурге. Подросток рассказал, что планировал выполнить опасный трюк, но его сняли с хвостовой части состава до начала движения.
В присутствии одного из родителей с подростком проведена профилактическая беседа. Стражи порядка напомнили ему о смертельной опасности подобных действий.
Дополнительно во время мониторинга интернета был обнаружен видеоролик, где тот же молодой человек перемещается на электричке аналогичным способом. В отношении отца подростка составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Следственном комитете призвали ужесточить ответственность за вовлечение детей в «зацепинг».
В 2022 году вступил в силу закон, увеличивающий максимальный административный штраф за передвижение на поездах с их внешней стороны до 4 тыс. рублей.