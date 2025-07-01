Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.5 комментариев
Конкурс «Это у нас семейное» получил три новых тематических задания
Три новых тематических задания появились для участников конкурса «Это у нас семейное», среди которых – необычная смена семейных ролей и помощь животным.
Три новых задания стали доступны участникам конкурса «Это у нас семейное», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Организаторы предложили конкурсантам поменяться ролями с другими членами семьи, поделиться видео о секрете семейного счастья и сделать доброе дело для животных. На данный момент в дистанционном этапе открыто одиннадцать заданий, каждое из которых направлено на сплочение семей и развитие традиций.
Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова отметила: «Летний период – замечательное время, чтобы проводить больше времени со своей семьей. Каждую неделю мы добавляем задания на совершенно разные темы, которые позволяют участникам лучше узнавать, понимать друг друга».
Семьи-участники отмечают, что конкурс помогает проводить больше времени вместе, пробовать новые активности и создавать семейные традиции. По условиям, победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий, а финалисты – возможность отправиться в путешествие по России. Дистанционный этап завершится 1 октября, регистрация открыта до 14 сентября на сайте этосемейное.рф.