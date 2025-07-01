Те, кто живут в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.0 комментариев
МИД назвал формат «3+3» основой евразийской безопасности
Российский МИД подчеркнул важность формата «3+3» и отметил, что участие Грузии поможет развитию и процветанию всего региона.
Россия считает формат «3+3» одним из ключевых компонентов евразийской безопасности, заявил заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк, передает ТАСС. Он высказал мнение, что активное взаимодействие всех участников, включая Грузию, двери для которой остаются открыты, обеспечит успех и устойчивое развитие региона.
Масюк подчеркнул, что Москва рассматривает формат «3+3» как важную часть архитектуры безопасности Евразии в обозримом будущем. Он сделал это заявление на открытии научно-образовательной программы Фонда Горчакова «Кавказский диалог» в центре знаний «Машук».
Накануне Лондон выразил резкий протест Тбилиси, вызвав временного поверенного в делах Грузии в Великобритании в британский МИД. Высокопоставленный чиновник четко заявил о твердом неприятии Великобританией все более пагубного курса его страны и решительно выступил против ложных заявлений и публичных нападок партии «Грузинская мечта» на Великобританию и ее международных партнеров. Ранее глава грузинского МИД Мака Бочоришвили заявила британскому послу о нарушении Британией принципов двустороннего сотрудничества из-за вмешательства во внутренние дела Грузии.