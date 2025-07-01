Те, кто живут в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.0 комментариев
В Брянске умер раненный при атаке ВСУ мужчина
В больнице умер 43-летний житель Брянска, получивший тяжелые ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на город на прошлой неделе.
О смерти пострадавшего 43-летнего мужчины сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в своем Telegram-канале. Мужчина получил ранения в ходе удара ВСУ по Брянску 27 июня. Врачи боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми, спасти его не удалось.
В результате атаки тогда были ранены четыре человека, также повреждено более десяти жилых домов. Богомаз выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что родным будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.
Глава региона назвал произошедшее очередным преступлением украинских сил и подчеркнул, что число жертв продолжает расти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников над Брянской и Курской областями.
Вооруженные силы Украины атаковали Брянск с помощью беспилотников, в результате чего пострадали два мирных жителя. В центре Брянска в результате атаки беспилотников получили ранения четверо мирных жителей и были повреждены жилые здания.