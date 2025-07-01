Мужчину в Москве осудили за сбыт драгоценных камней

Tекст: Алексей Дегтярев

Гершон вместе с соучастниками скрывался за вывеской ювелирного салона на улице Брянская, где хранил драгоценные камни для нелегальной продажи, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Предметы сбыта предлагались через интернет, а всего обнаружено 328 природных драгоценных камней, включая 84 бриллианта, 127 изумрудов, шесть рубинов и 111 сапфиров. Все камни оцениваются в 6,5 млн рублей.

Правоохранительные органы выявили противоправную деятельность, изъяли камни из оборота. Гершон признан виновным по статье «Незаконный оборот драгоценных камней, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору».

Его приговорили к шести годам колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

В феврале Петербургские полицейские и сотрудники регионального управления ФСБ изъяли более 450 бриллиантов у подозреваемых в незаконном обороте драгоценных камней.