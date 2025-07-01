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Мужчину в Москве осудили за сбыт драгоценных камней
Вынесен приговор жителю столицы Сэму Гершону по делу о незаконном обороте бриллиантов, изумрудов и других камней, сообщили в прокуратуре города во вторник.
Гершон вместе с соучастниками скрывался за вывеской ювелирного салона на улице Брянская, где хранил драгоценные камни для нелегальной продажи, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Предметы сбыта предлагались через интернет, а всего обнаружено 328 природных драгоценных камней, включая 84 бриллианта, 127 изумрудов, шесть рубинов и 111 сапфиров. Все камни оцениваются в 6,5 млн рублей.
Правоохранительные органы выявили противоправную деятельность, изъяли камни из оборота. Гершон признан виновным по статье «Незаконный оборот драгоценных камней, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору».
Его приговорили к шести годам колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.
В феврале Петербургские полицейские и сотрудники регионального управления ФСБ изъяли более 450 бриллиантов у подозреваемых в незаконном обороте драгоценных камней.