Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.2 комментария
Ракетную опасность объявили в Крыму и в Севастополе
Власти Крыма и Севастополя объявили ракетную опасность и воздушную тревогу
Жителей Крыма и Севастополя предупредили о ракетной опасности, в результате чего в городе приостановили движение наземного и морского транспорта.
Ракетная опасность была объявлена в Крыму и Севастополе, передает РИА «Новости». МЧС распространило экстренное предупреждение о необходимости сохранять бдительность.
Власти Севастополя объявили воздушную тревогу, о чем в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. «Внимание всем! Воздушная тревога!» – написал он.
В городе было полностью остановлено движение наземного и морского общественного транспорта.
Ранее Минобороны уничтожило четыре безэкипажных катера противника в акватории Черного моря.
Средства ПВО ранее уничтожили три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД» над акваторией Черного моря.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что украинские формирования пытались атаковать Крымский мост.