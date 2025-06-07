Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
В Киргизии демонтировали один из крупнейших памятников Ленину
Власти киргизского города Ош ночью демонтировали один из самых высоких памятников Ленину в регионе высотой около 25 метров, планируя установить на его месте флагшток.
В киргизском Оше демонтировали монумент Владимиру Ленину, передает «Газета.Ru».
Работы проходили ночью 7 июня, а решение о демонтаже местные власти объяснили необходимостью благоустройства городской среды. В администрации города уточнили, что памятник будет перенесен в парк «Мээрим», располагающийся недалеко от центральной площади.
На месте демонтированного монумента планируется установить флагшток, аналогичный тому, который уже размещен на главной площади Бишкека. В мэрии подчеркнули, что перенос памятников Ленину – распространенная практика и в городах России, таких как Петербург и Белгород.
В мэрии Оша отдельно отметили, что перенос памятника не носит политического характера, а направлен исключительно на улучшение архитектурного облика города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, памятник Петру I, установленный в центре Полтавы после победы в битве со шведами, был полностью демонтирован по решению городских властей.