Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
«Единая Россия» добилась принятия закона о прозрачности управления домами
«Единая Россия» добилась утверждения единой формы отчетности для УК и ТСЖ
С 1 января 2026 года управляющие компании и ТСЖ станут публиковать подробные отчеты о доходах и расходах, согласно закону, инициатором принятия которого была «Единая Россия».
Закон, обязывающий управляющие компании, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы публиковать отчеты по единой форме, подписал президент России, сообщается на сайте «Единой России».
Новые требования вступят в силу с 1 января 2026 года. Теперь каждый собственник сможет ознакомиться с официальной информацией о доходах, расходах, оказанных услугах и выполнении договоров управления в государственной системе.
В партии «Единая Россия» подчеркивают, что инициатива направлена на обеспечение прозрачности работы управляющих компаний и усиление контроля со стороны собственников.
«Собственники квартир смогут получать полную и прозрачную информацию о работе управляющей компании. Инициатива «Единой России» направлена на усиление контроля со стороны жителей и наведение порядка в сфере ЖКХ. Это реальный инструмент, который позволит людям видеть, как тратятся их средства и насколько качественно обслуживается дом», – отметил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский.
По словам Якубовского, закон стал ответом на обращения граждан, которые требовали усиления контроля за работой управляющих компаний.