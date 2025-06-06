К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?5 комментариев
Рогов предложил создать учебник русского языка для соотечественников за рубежом
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов выступил с предложением создать единый учебник русского языка и истории для соотечественников, проживающих за границей.
Владимир Рогов предложил создать единый учебник русского языка и истории для соотечественников, проживающих за рубежом, сообщает РИА «Новости».
«Настало время приступить к созданию единых учебников русского языка и истории для наших соотечественников, проживающих за рубежом, чтобы не только показать силу русского слова и культуры, но и противостоять попыткам фальсификаций, двояких трактовок и подмен исторических понятий», – отметил Рогов.
Он также добавил, что необходимо рассмотреть возможность открытия центров русского языка для молодежи за пределами России. Эти меры, по его мнению, позволят сохранить связь с исторической родиной и упрочить позиции русского языка и культуры среди молодежи за рубежом.
Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев отметил День русского языка, представив версию произведения Николая Гоголя на сленге зумеров с помощью искусственного интеллекта. Российские власти намерены добиваться полного восстановления прав русскоязычного населения на Украине и считают этот вопрос ключевым для достижения мира. В стране отмечают День русского языка ежегодно 6 июня, в день рождения Александра Пушкина.