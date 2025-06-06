Tекст: Евгения Караваева

Владимир Рогов предложил создать единый учебник русского языка и истории для соотечественников, проживающих за рубежом, сообщает РИА «Новости».

«Настало время приступить к созданию единых учебников русского языка и истории для наших соотечественников, проживающих за рубежом, чтобы не только показать силу русского слова и культуры, но и противостоять попыткам фальсификаций, двояких трактовок и подмен исторических понятий», – отметил Рогов.

Он также добавил, что необходимо рассмотреть возможность открытия центров русского языка для молодежи за пределами России. Эти меры, по его мнению, позволят сохранить связь с исторической родиной и упрочить позиции русского языка и культуры среди молодежи за рубежом.

Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев отметил День русского языка, представив версию произведения Николая Гоголя на сленге зумеров с помощью искусственного интеллекта. Российские власти намерены добиваться полного восстановления прав русскоязычного населения на Украине и считают этот вопрос ключевым для достижения мира. В стране отмечают День русского языка ежегодно 6 июня, в день рождения Александра Пушкина.