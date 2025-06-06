Медведев «перевел» Гоголя на зумерский сленг

Медведев опубликовал ИИ-перевод отрывка Гоголя на сленг зумеров

Tекст: Вера Басилая

Дмитрий Медведев поздравил с Днем русского языка, сделав необычный подарок подписчикам – с помощью искусственного интеллекта он «перевел» знаменитый отрывок из «Страшной мести» Гоголя на сленг поколения зумеров. Текст Медведев разместил на своей странице в «ВКонтакте».

Политик опубликовал как классический, так и «молодежный» варианты текста, добавив, что раньше подобные эксперименты проводили сатирики, в частности Лион Измайлов для журнала «Ералаш» в 1974 году.

Новый вариант, по версии искусственного интеллекта, начинается с фразы: «Днепр – краш, когда не в аффекте!».

«Редкая птица со шнобелем дочешет до середины Днепра. А если дочешет, так гикнется, что копыта отбросит…», – следует из «перевода» на сленг зумеров текст Гоголя.

Медведев иронично подчеркнул, что подобные эксперименты отражают живое развитие русского языка, который способен адаптироваться и отбрасывать чужеродные элементы.

Ранее Дмитрий Медведев выразил поддержку депутату Латвии, который выступил на русском языке.

Депутат Госдумы Петр Толстой выступил против использования иностранных слов, таких как плазы, моллы и коворкинги.

Владимир Путин поддержал сохранение чистоты русского языка и использование кириллицы вместо латиницы.

