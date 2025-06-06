В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?0 комментариев
Жители Авдеевки получили ключи от восстановленных квартир
Жители Авдеевки получили новые квартиры и подарки после реконструкции домов, организованной при поддержке Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ключи от восстановленных квартир жителям Авдеевки вручили секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев и глава ДНР Денис Пушилин, указано на сайте партии «Единая Россия».
Реконструкцией разрушенных зданий занимается Ямало-Ненецкий автономный округ, который выступает шефствующим регионом. К семьям, получившим новые квартиры, также привезли бытовую технику и подарки.
Якушев отметил, что президент поставил задачу восстановить Авдеевку и сделать ее лучше, чем прежде. Он подчеркнул, что над этим работает вся страна, особенно выделил вклад ямальцев и команду региона в налаживании мирной жизни в городе.
Пушилин, в свою очередь, заявил, что большая поддержка Авдеевке оказывается через «Единую Россию», а также отметил участие всей страны, регионов-шефов и федерального центра.
Якушев вместе с Александром Сидякиным и Зурабом Макиевым ознакомился с ходом восстановления здания администрации, где после ремонта откроют отделение МФЦ, социальных служб, банка ПСБ и кабинет выездной бригады Минздрава. Он подчеркнул, что возвращающимся в город жителям нужно обеспечить доступ к социальным и государственным услугам в одном месте. Он назвал это правильным управленческим решением.
Кроме того, Якушев осмотрел здание Храма Святой равноапостольной Марии Магдалины, которое также полностью восстановят, и посетил спортивную школу Джеффа Монсона в Макеевке.