Жители Авдеевки получили ключи от восстановленных квартир

Tекст: Александра Юдина

Ключи от восстановленных квартир жителям Авдеевки вручили секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев и глава ДНР Денис Пушилин, указано на сайте партии «Единая Россия».

Реконструкцией разрушенных зданий занимается Ямало-Ненецкий автономный округ, который выступает шефствующим регионом. К семьям, получившим новые квартиры, также привезли бытовую технику и подарки.

Якушев отметил, что президент поставил задачу восстановить Авдеевку и сделать ее лучше, чем прежде. Он подчеркнул, что над этим работает вся страна, особенно выделил вклад ямальцев и команду региона в налаживании мирной жизни в городе.

Пушилин, в свою очередь, заявил, что большая поддержка Авдеевке оказывается через «Единую Россию», а также отметил участие всей страны, регионов-шефов и федерального центра.

Якушев вместе с Александром Сидякиным и Зурабом Макиевым ознакомился с ходом восстановления здания администрации, где после ремонта откроют отделение МФЦ, социальных служб, банка ПСБ и кабинет выездной бригады Минздрава. Он подчеркнул, что возвращающимся в город жителям нужно обеспечить доступ к социальным и государственным услугам в одном месте. Он назвал это правильным управленческим решением.

Кроме того, Якушев осмотрел здание Храма Святой равноапостольной Марии Магдалины, которое также полностью восстановят, и посетил спортивную школу Джеффа Монсона в Макеевке.