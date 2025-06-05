Скончался сооснователь группы «Аквариум» Гуницкий

Умер поэт, драматург и журналист Анатолий Гуницкий в Петербурге

Tекст: Денис Тельманов

О смерти Анатолия Гуницкого сообщил его друг, композитор Юрий Касьяник, передает ТАСС. По словам Касьяника, Гуницкий скончался 5 июня на 72-м году жизни. «Да, только что мне сообщили. Это произошло сегодня, 5 июня», – заявил Касьяник.

Анатолий Джордж Гуницкий был драматургом, поэтом, журналистом и одним из основателей группы «Аквариум». Он родился в Петербурге в 1953 году, играл на ударных, писал тексты для ранних песен коллектива.

С середины 1970-х Гуницкий занимался журналистикой, сотрудничал с журналами «Рокси» и «Костер», работал в Этнографическом и Театральном музеях Петербурга. Он был членом совета Ленинградского рок-клуба и руководил «Театром абсурда».

Пьесы Гуницкого «До самых высот» и «Смерть безбилетника» неоднократно ставились в различных театрах города. Его тексты легли в основу песен альбомов «Искушение святого Аквариума» и «Менуэт земледельцу».

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