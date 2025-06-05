WP: В США приостановили проект крупнейшего центра для мигрантов

Власти США остановили контракт по центру для мигрантов из-за проверки

Tекст: Денис Тельманов

Власти США приостановили процесс подготовки контракта на сумму 47 млн долларов по созданию крупного центра содержания мигрантов в штате Джорджия, передает Washington Post. Проект остановили из-за проверки условий контракта службой DOGE (департамент государственной эффективности).

В публикации издания подчеркивается, что федеральное правительство заморозило план подготовки контракта, который предполагал превращение бывшей тюрьмы и действующего центра Фолкстон в объединенный центр содержания мигрантов вместимостью до трех тысяч человек.

О приостановке контракта представители Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) сообщили местным властям, в результате чего было отменено голосование по контракту, запланированное на вечер четверга. По данным издания, контракты министерства внутренней безопасности на сумму более 20 млн долларов подлежат обязательной проверке DOGE.

Департамент государственной эффективности DOGE был создан по решению Дональда Трампа для сокращения государственных расходов. В январе 2025 года Трамп объявил о введении на южной границе США чрезвычайного положения и начале масштабной экстрадиции нелегальных мигрантов.

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