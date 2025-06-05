Стало известно о возвращении «Молодой гвардии» в учебники

Tекст: Дмитрий Зубарев

Роман Александра Фадеева «Молодая гвардия» и повесть Сергея Смирнова «Брестская крепость» будут включены в единые государственные учебники по литературе, рассказала Людмила Лагунова, зам директора Института содержания и методов обучения им. Леднева.

По ее словам, учебники разрабатывают с учетом требований Минпросвещения, что позволяет избавиться от сложностей и нелогичности в изложении материала. Методический аппарат учебников предусматривает новые типы заданий для подготовки к аттестации, в том числе к ЕГЭ, сообщает ТАСС.

Впервые для старших классов появится раздел «Драматургия о Великой Отечественной войне» с произведениями Виктора Розова и Константина Симонова. Кроме того, обновленные школьные учебники будут синхронизированы с федеральной рабочей программой и адаптированы для разных возрастов.

По информации замминистра просвещения Ольги Колударовой, учебники для старшеклассников планируется подготовить к сентябрю 2026 года, для 1-9-х классов – к сентябрю 2027 года. Проектом руководит советник президента Елена Ямпольская.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в российских школах стартовал процесс внедрения новых учебников истории. В стране провели первый эксперимент по маркировке учебников. Мединский пообещал включить план Трампа в новые учебники по истории России.