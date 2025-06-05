  • Новость часаВ Госдуме обосновали вредительство «Британского совета» интересам России
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    Украина обманула американских капиталистов
    Поврежденные ВСУ российские самолеты пообещали восстановить
    Украина обвинила Китай в поставках компонентов для российских дронов
    Пашинян назвал отказ от российских пограничников примером независимости
    В Воронежской области остановлены поезда из-за повреждения ж/д пути
    ФСБ назвала Британию основным источником мировых кризисов
    Украина обвинила Китай в помощи России по производству беспилотников
    СК заподозрил журналистов Ura.ru в покупке сведений у полиции
    Трамп запретил въезд США гражданам 12 стран
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Диалог Путина и Трампа решает стратегическую проблему

    После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Ответ на украинские атаки будет масштабным

    Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.

    5 комментариев
    5 июня 2025, 12:01 • Новости дня

    Bloomberg: Германия столкнулась с угрозой экономического и политического кризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Германская промышленность и рынок труда переживают спад на фоне усилившегося влияния США и давления Дональда Трампа и внутренних трудностей, сообщает Bloomberg.

    В преддверии визита канцлера Фридриха Мерца в Белый дом, экономисты и предприниматели отмечают, что главные проблемы страны – внутренние, несмотря на внешние вызовы со стороны политики Дональда Трампа. По словам Мелани Арнтц из Института исследования труда в Нюрнберге, в экономике преобладают деструктивные силы и сохраняется пессимизм.

    Президент США Дональд Трамп усилил давление на Германию введением тарифов на сталь и автомобили, а также сокращением военной поддержки Европы. Особенно уязвимыми оказались немецкие промышленные предприятия, где фиксируется постоянное сокращение рабочих мест. По данным Института исследования занятости, страна ежемесячно теряет около 10 тысяч рабочих мест, передает Bloomberg.

    Владельцы предприятий, такие как Карстен Фогт из Дуйсбурга, описывают растущее чувство пессимизма и усталости среди бизнесменов.

    «Я не собираюсь заново изобретать себя в последний десяток лет своей жизни. Уже проходил через это дважды – хватит. Это изматывает», – сообщил Фогт.

    Пессимизм усиливается на фоне стагнации спроса, смены технологий и массовых увольнений у крупных производителей стали в регионе Рура. Безработица в мае выросла рекордно за последние три года, а потребительская уверенность не восстановилась после пандемии и начала спецоперации на Украине.Партия канцлера борется за лидерство с АдГ, которая использует экономические трудности и обещает выход из Евросоюза.

    Мерц инициировал создание фонда в 500 млрд евро для модернизации инфраструктуры страны и снял ограничения на заимствования для оборонных расходов, но одновременно пообещал урезать выплаты по социальным программам. Он предупредил: «С четырехдневной рабочей неделей и балансом работа–жизнь мы не сможем сохранить процветание этой страны».

    Ранее министр финансов Германии Ларс Клингбайль призвал остановить обострение торгового противостояния между Евросоюзом и США.

    В Германии спрогнозировали падение доходов бюджета на 81,2 млрд евро.

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель на заседании бундестага раскритиковала канцлера Фридриха Мерца и его экономическую политику, призвав к возобновлению поставок газа из России.

    4 июня 2025, 18:15 • Новости дня
    Глава Минцифры доложил президенту о работе над национальным мессенджером

    Минцифры: Национальный мессенджер получит конкурентные преимущества за счет госсервисов

    Глава Минцифры доложил президенту о работе над национальным мессенджером
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство цифрового развития РФ ведет активную техническую подготовку к запуску сервисов, которые станут частью нового отечественного мессенджера. Об этом сообщил министр Максут Шадаев в ходе встречи президента России Владимира Путина с членами правительства.По мнению министра, отечественный мессенджер сможет получить преимущество за счет интеграции с государственными цифровыми сервисами. Путин поддержал инициативу.

    По его словам, мессенджер рассматривается как удобный инструмент для взаимодействия граждан с государственными сервисами, передает РИА «Новости». В него планируется интегрировать цифрового помощника – интеллектуальную систему, способную консультировать пользователя по вопросам получения госуслуг, автоматически заполнять и отправлять необходимые документы, а также предоставлять готовые результаты прямо в интерфейсе мессенджера.

    Шадаев также сообщил, что уже подготовлен законопроект, создающий юридические основания для постепенного внедрения этих решений. «С этой точки зрения у нас готовность есть», – подчеркнул министр. Он отметил, что техническая подготовка сервисов для нового нацмессенджера находится на финальной стадии.

    Владимир Путин распорядился, чтобы правительство поддержало разработку сервиса. «Прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера. А для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить вот на эту платформу, это чрезвычайно важно», – сказал российский лидер.

    В Госдуму уже внесены поправки ко второму чтению законопроекта о новой цифровой платформе. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский указал, что ее создание может завершиться до конца текущего года, а закон могут принять в июне.

    Платформа объединит функции мессенджера и сервисы для получения государственных и муниципальных услуг, удостоверения личности с помощью цифрового ID и подписания документов усиленной электронной подписью. Онлайн-документы позволят подтверждать возраст, льготы, обучение, а также использоваться при заселении в гостиницы и других случаях.

    Пользователи смогут взаимодействовать со школьниками и студентами по вопросам образования через интеграцию с «Госуслугами» и федеральными образовательными системами. В марте компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max, доступной в AppStore, RuStore и GooglePlay, через которую можно вести переписку, звонки и пересылать файлы до 4 гигабайт.

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    4 июня 2025, 18:46 • Новости дня
    Нидерланды решили передать Украине более 100 кораблей
    Нидерланды решили передать Украине более 100 кораблей
    @ Helena Dolderer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Новый пакет военной поддержки для Киева будет включать более 100 кораблей и дроны, а его стоимость составит 400 млн евро.

    Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на 400 млн евро, передает ТАСС. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны королевства Рубен Брекелманс после прибытия в Брюссель на совещание министров обороны стран НАТО, которое состоится 5 июня.

    «Я объявляю о новом пакете помощи на 400 млн евро для обеспечения морской безопасности Украины», – заявил Брекелманс. Он пояснил, что в рамках этого пакета Киеву передадут дроны и более 100 кораблей, включая патрульные, транспортные, десантные катера, а также катера специального назначения.

    Министр подчеркнул, что эта поддержка направлена на укрепление обороноспособности Украины на море. Ранее Нидерланды неоднократно предоставляли Киеву военную и финансовую помощь в рамках поддержки спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, ранее лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс заявил о намерении сохранить поддержку ключевых правительственных инициатив по Украине и миграции. Вилдерс также предложил пересмотреть объем помощи Киеву.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    4 июня 2025, 13:15 • Новости дня
    Песков подтвердил взрыв у Крымского моста в результате атаки ВСУ

    Песков заявил об отсутствии повреждений Крымского моста после атаки ВСУ

    Песков подтвердил взрыв у Крымского моста в результате атаки ВСУ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские формирования атаковали Крымский мост, однако объект продолжает функционировать в штатном режиме и не получил видимых повреждений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Крымский мост подвергся атаке со стороны украинских формирований, о чем сообщил на брифинге пресс-секретарь президента, передает ТАСС

    Представитель Кремля заявил: «Взрыв действительно был, ничего не повреждено. Мост работает».

    Песков добавил, что российские власти принимают необходимые меры предосторожности из-за регулярных попыток Киева атаковать мирные объекты.

    Накануне движение автотранспорта на Крымском мосту было временно остановлено, водителей призывали соблюдать спокойствие на объекте.

    Затем проезд для автомобилей через Крымский мост открыли после более чем двухчасовой приостановки движения.


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    4 июня 2025, 20:25 • Новости дня
    В ВСУ признали удар по своему учебному центру в Полтавской области

    В ВСУ заявили об ударе по своему учебному центру в Полтавской области

    В ВСУ признали удар по своему учебному центру в Полтавской области
    @ REUTERS/Viktoriia Yakymenko

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По учебному подразделению украинской армии в Полтавской области нанесен удар, об этом сообщили сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

    Удар наносился ракетами по одному из учебных подразделений в Полтавской области, есть раненые, сообщили в сухопутных войсках ВСУ, передает ТАСС.

    Отмечается, что за последние несколько дней это уже второй удар по учебным подразделениям ВСУ. 1 июня был уничтожен учебный центр сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области, 12 бойцов погибло, более 60 получили ранения.

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    4 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Белый дом обозначил позицию по будущей поддержке Украины

    Белый дом не принял решений по будущей поддержке Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские власти пока не определились с форматом дальнейшей помощи Украине, акцентируя внимание на приоритетности мирных переговоров.

    Соединенные Штаты пока не приняли окончательного решения относительно будущей поддержки Украины, передает РИА «Новости». По словам постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера, Вашингтон сосредоточен на дипломатических усилиях и мирных переговорах по урегулированию конфликта.

    Отвечая на вопрос о возможных поставках американского оружия Киеву, Уитакер подчеркнул, что никаких решений по этому поводу пока не выработано. Он отметил: «Как я уже говорил, Соединенные Штаты сосредоточены на (мирных – ред.) переговорах ... поэтому не было принято никаких решений о будущей помощи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-воздушные силы США разместили на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий разведывательные беспилотные летательные аппараты и примерно 90 военных. Европейские государства рассматривают возможность закупки крупных партий вооружения у США для продолжения поддержки Киева в условиях истощения собственных запасов и производственных ограничений. Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

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    4 июня 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин усомнился в целесообразности встречи на высшем уровне c Киевом после терактов
    Путин усомнился в целесообразности встречи на высшем уровне c Киевом после терактов
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу инициативы Киева о переговорах, учитывая продолжающиеся удары по гражданской инфраструктуре в России.

    Президент России Владимир Путин заявил, что требование Киева о проведении саммита с Россией выглядит странно на фоне террористических атак украинских формирований, передает ТАСС. Глава государства отметил, что украинская сторона одновременно просит о приостановке боевых действий на 30 или 60 суток и о встрече на высшем уровне.

    Путин задался вопросом: «Но как же проводить в этих условиях подобные встречи. О чем говорить?» Он также подчеркнул: «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях».

    Российский лидер указал на несостоятельность подобных инициатив в условиях, когда Киев продолжает атаки на объекты мирной инфраструктуры, и выразил сомнение в возможности переговоров на таких условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и властям регионов принять все необходимые меры для помощи пострадавшим и семьям погибших при происшествиях на железной дороге в Курской и Брянской областях.

    Следственный комитет квалифицировал подрывы на железной дороге как теракт.

    Представитель МИД Мария Захарова заявила, что террористические атаки, инициированные Киевом и его союзниками, были использованы для срыва встречи в Стамбуле.

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    4 июня 2025, 20:40 • Новости дня
    Зеленский объяснил удары по аэродромам России попыткой повлиять на США

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский заявил, что удары по российским аэродромам были нацелены на изменение отношения американских политиков, подчеркнув влияние на риторику в США.

    По словам Зеленского, удары по объектам стратегической авиации должны были повлиять на настроение в США относительно ситуации на Украине. Заявление лидера киевского режима о причинах атаки на российские аэродромы приводит издание «Страна».

    Зеленский считает, что после инцидента риторика о проигрыше Киева в конфликте стала «звучать немного тише».

    1 июня украинские дроны атаковали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях России. Отмечается, что впервые под удар попала Сибирь. По данным источника, дроны были завезены на территорию российских регионов в грузовиках, из которых они запускались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования накануне атаковали Крымский мост, однако объект продолжает функционировать в штатном режиме и не получил видимых повреждений.

    Коментарии (8)
    5 июня 2025, 07:15 • Новости дня
    Рябков: Поврежденные ВСУ российские самолеты будут восстановлены
    Рябков: Поврежденные ВСУ российские самолеты будут восстановлены
    @ Сергей Ильницкий/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Самолеты России, получившие повреждения в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, так как техника не была уничтожена, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Замминистра отметил, что техника, о которой идет речь, не была уничтожена, а именно повреждена, и подлежит восстановлению. передает ТАСС.

    Рябков добавил, что перечень этой техники не всегда полностью регулируется международными соглашениями, а договор СНВ в настоящее время приостановлен российской стороной.

    Замминистра также подчеркнул, что заявления Киева о результатах атаки абсолютно несостоятельны и призвал опираться исключительно на официальные данные Минобороны России.

    Напомним, 1 июня на военных аэродромах в нескольких регионах России произошли атаки с использованием FPV-дронов.

    Минобороны заявило о совершении киевским режимом атак на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт» и объявили в розыск Артема Тимофеева, уроженца Украины.

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    4 июня 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп сообщил о намерении Путина ответить Киеву на удары по аэродромам

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

    Трамп опубликовал сообщение в социальной сети TRUTH Social, где рассказал, что Путин выступил с решительным заявлением о необходимости ответных действий на недавнюю атаку Киева на российские аэродромы, передает РИА «Новости».

    В ходе обсуждения лидеры затронули и другие вопросы. Трамп отметил, что одной из тем беседы стало недопущение появления у Ирана ядерного оружия.

    Ранее Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России, который продлился более часа и касался событий на Украине.

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    4 июня 2025, 15:48 • Новости дня
    В Германии назвали сроки появления дальнобойного оружия у ВСУ
    В Германии назвали сроки появления дальнобойного оружия у ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия обзаведется первыми немецкими дальнобойными системами через некоторое время, заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус.

    «Преимущество в том, что уже в этом году можно будет произвести значительное количество дальнобойного оружия. Первые системы могут быть задействованы в Вооруженных силах Украины уже через несколько недель», – цитирует Писториуса ТАСС.

    Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности. В ответ на это постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отверточная сборка «Таурусов» не сделает их украинскими, а Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    5 июня 2025, 09:33 • Новости дня
    Спецназ жестко подавил бунт мобилизованных в Киеве
    Спецназ жестко подавил бунт мобилизованных в Киеве
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В территориальном центре комплектования Киева группа мобилизованных устроила беспорядки, которые были жестко подавлены сотрудниками спецназа и полиции, применившими силу.

    Инцидент произошел в одном из киевских территориальных центров комплектования, передает ТАСС. Согласно публикации издания «Страна», мужчины, подвергшиеся насильственной мобилизации, вступили в конфликт с руководством военкомата и пытались забаррикадировать дверь, подстрекая других к вооруженному сопротивлению.

    Бунт привел к вызову спецназа и сил правопорядка, которые применили дубинки против участников беспорядков, уложив их на пол. В телеграм-канале издания появилось видео происходящего.

    «Страна» сообщила, что в этом же военкомате ранее фиксировали издевательства над мобилизованными: одного мужчину привязывали к батарее, другого избивали, когда он был пристегнут к кровати.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил мужчину при проверке документов. В Верховной раде назвали сумму откупа от призыва в Киеве. Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.

    Коментарии (3)
    4 июня 2025, 21:29 • Новости дня
    Пеллегрини признал невозможным референдум об отмене санкций против РФ

    Президент Словакии признал невозможным референдум об отмене санкций против РФ

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что инициатива об отмене антироссийских санкций не может быть вынесена на референдум из-за формальных нарушений.

    Решение о невозможности организовать референдум по отмене антироссийских санкций объявил президент Словакии Петер Пеллегрини, передает «Газета.ру». Об этом он сообщил гражданам в своем обращении, комментируя инициативу, получившую поддержку 395 401 человека.

    Петицию с требованием провести референдум передали в президентскую канцелярию представители «Словацкого движения возрождения». Для рассмотрения инициативы требовалось не менее 350 тыс. подписей, этот порог был преодолен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Китай выразил протест против новых антироссийских санкций Евросоюза за включение в них китайских компаний.

    Коментарии (3)
    4 июня 2025, 22:01 • Новости дня
    В Польше на границе с Украиной нашли брошенные системы ПВО для ВСУ

    Польская полиция обнаружила брошенные восемь контейнеров с ПВО для ВСУ

    В Польше на границе с Украиной нашли брошенные системы ПВО для ВСУ
    @ FILIP SINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На территории аэроклуба в польской деревне Лашки у границы с Украиной обнаружено восемь неохраняемых контейнеров с системами ПВО, предназначенными для передачи ВСУ, сообщила радиостанция RMF24.

    Радиостанция сообщила, что оставленные без охраны системы ПВО были найдены польскими полицейскими на территории аэроклуба в деревне Лашки, близ границы с Украиной, передает ТАСС.

    На взлетно-посадочной полосе аэродрома обнаружили восемь контейнеров с оружием, которые были предназначены для передачи вооруженным силам Украины.

    По информации радиостанции RMF24, транспортировку систем ПВО на Украину должна была осуществить частная фирма. Контейнеры изначально охранялись, но позже охрану сняли, что привело к их бесконтрольному нахождению на территории Польши. Отмечается, что найденные системы ПВО не принадлежали государству или военным структурам Польши.

    Сейчас польская прокуратура начала расследование по данному инциденту, чтобы выяснить обстоятельства и причины инцидента.

    Ранее польский генерал Дариуш Луковский заявил, что Европа не сможет быстро заменить отсутствие американских военных поставок Киеву из-за отставания в производстве.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западное оружие, поставляемое на Украину, часто попадает на черные рынки.

    Коментарии (5)
    4 июня 2025, 16:52 • Новости дня
    Зеленский дал оценку последним переговорам в Стамбуле
    Зеленский дал оценку последним переговорам в Стамбуле
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины выступил против продолжения переговоров с Россией в Стамбуле, которые, по его словам, не приводят к результатам.

    Заявление Владимира Зеленского прозвучало во время встречи с журналистами, трансляция которой шла в эфире национального телемарафона, передает ТАСС. По словам Зеленского, сторона Украины готова к обменам пленными, однако дальнейшее проведение дипломатических встреч в Стамбуле считает нецелесообразным, так как текущий уровень делегаций? по его мнению, не способен решать вопросы прекращения огня.

    Он подчеркнул, что обмены пленными идут и должны идти. Зеленский также назвал меморандум, переданный Россией, «ультиматумом».

    В Стамбуле прошли два раунда переговоров между делегациями Украины и России. Первый раунд завершился масштабным обменом пленными – одна тысяча на одну тысячу. По итогам второго раунда стороны обменялись документами по урегулированию конфликта и договорились об обмене всеми тяжело больными и тяжело ранеными военнопленными. Россия также должна передать Киеву шесть тысяч тел погибших украинских военнослужащих. Киев продолжает настаивать на безусловном прекращении огня.

    Российский меморандум предусматривает два варианта прекращения огня: первый – полный вывод ВСУ и других украинских формирований с территорий России, включая Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР; второй – пакетное решение из десяти пунктов, включающее запрет на передислокацию ВСУ, прекращение мобилизации, начало демобилизации, прекращение иностранной военной помощи и отказ от военного присутствия третьих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона не рассматривает возможность переноса переговоров с Украиной из Стамбула на другую площадку. Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется. Участники российско-украинских переговоров должны сначала изучить проекты меморандумов с мирными предложениями, которыми они обменялись.

    Коментарии (10)
    5 июня 2025, 02:30 • Новости дня
    Пашинян назвал отказ от российских пограничников примером независимости

    Премьер Армении: Мы потеряли часть родины, но обрели государство

    Пашинян назвал отказ от российских пограничников примером независимости
    @ Roman Naumov/URA.RU//Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе лекции в Ереванском госуниверситете заявил, что проигранная война с Азербайджаном позволила приобрести более суверенное, независимое и самостоятельное государство.

    «Знаете, что я понял? То, что в результате 44-дневной войны мы потеряли часть нашей родины, но при этом обрели государство, которое более суверенное, более независимое, более самостоятельное», – приводит слова Пашиняна агентство «Новости Армении».

    Армянский премьер напомнил, что с 1 марта 2025 года на всех пограничных пунктах пропуска Армении службу несут пограничные войска республики вместо российских военных. Это решение было принято им в только 2024 году, так как раньше это было невозможно по ряду причин. Он добавил, что подобные перемены становятся символом приобретения нового суверенитета, самостоятельности и зрелости государства.

    «Мы выразили благодарность Российской Федерации за оказанную поддержку, но при этом сказали: мы стали более зрелыми как государство и можем сами контролировать наши пограничные пункты. <...> Наша история предыдущего периода – это не история потерь, а история приобретений, потому что мы получили шанс иметь долговечное государство. Сейчас от нас зависит, получим мы это государство или нет», – резюмировал Пашинян.

    На идею главы армянского правительства о том, что нет худа без добра даже в вопросе государственности, откликнулся политолог Федор Лукьянов.

    «По этой логике еще пару частей родины потерять, и суверенитет вообще будет, как скала!» – заметил он в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале июня лидеры России и Армении в ходе телефонного разговора подтвердили намерение укреплять стратегическое партнерство.

    До этого Пашинян заявлял, что готов запустить реформу конституции страны, если суд выступит против мирного соглашения с Азербайджаном.

    Коментарии (14)
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    Защитников российского газа в Европе стало больше

    Неожиданно в ряды защитников российского газа в Европе вступили Бельгия и Франция. До этого право получать российские энергоресурсы в открытую отстаивали только Венгрия и Словакия. Почему Бельгия и Франция противятся предложению ЕК отказаться от российского СПГ через пару лет? И почему сделать это будет не так просто? Подробности

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    Москва объявила Зеленского террористом

    Владимир Путин в среду заявил, что киевский режим, совершивший подрывы мостов в Брянской и Курской областях, перерождается в террористическую организацию. В связи с этим президент усомнился в целесообразности переговоров на высшем уровне с киевскими властями. Эксперты отмечают, что после таких заявлений отношение к политическому руководству Украины возможно только как к террористам, а к их спонсорам – как к пособникам террористов. Подробности

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    СВО повысила мировую популярность российского оружия

    В мировой системе торговли оружием происходят существенные сдвиги – и тон этому процессу задают события в зоне спецоперации на Украине. Какие системы вооружений показали себя в зоне СВО в качестве наиболее эффективных и как это может повлиять на позиции России на мировом рынке оружия? Подробности

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    Украина обманула американских капиталистов

    Киевский режим прекратил платить по своим внешним долгам, зафиксирован так называемый технический дефолт Украины. Это признак не только того, что в украинском бюджете заканчиваются деньги. Возможно, перед нами схема грандиозного обмана американских инвесторов, предпринятого Зеленским и его окружением. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Украина решила, что у нее появился шанс

      «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

    • Новый президент Польши даст жару

      Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    • Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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