Глава Минфина Германии призвал завершить эскалацию торгового конфликта ЕС и США

Tекст: Дарья Григоренко

Клингбайль в интервью газете Bild am Sonntag высказал мнение о необходимости сдержанности в торговом споре между Европейским союзом и США, передает Bloomberg. Он подчеркнул, что в текущей ситуации важны не новые провокации, а серьезные переговоры. Клингбайль рассказал, что обсуждал этот вопрос с американским коллегой Скоттом Бессентом.

В ходе интервью министр заявил: «Тарифы США угрожают американской экономике не меньше, чем экономике Германии и Европы. Этот торговый конфликт вредит всем, и его необходимо быстро прекратить». По словам Клингбайля, Европа демонстрирует единство и готова защищать свои экономические интересы.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает добиться переноса европейского производства в Соединенные Штаты с помощью введения 50%-ных пошлин.

Ранее американский лидер объявил о намерении с начала июня ввести пошлины 50% на товары из Европейского союза из-за неудачных переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, инвестиции американских компаний из США снизились в Европу на 24% с 2023 по 2024 год на фоне роста инвестиций в США и энергетических проблем.