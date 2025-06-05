В КНДР подняли опрокинувшийся эсминец в порту Чхонджина

Tекст: Мария Иванова

Власти КНДР подняли опрокинувшийся эсминец в вертикальное положение на этой неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление южнокорейских военных.

По словам официального представителя Комитета начальников штабов ВС Южной Кореи Ли Сон Чжуна, сейчас на корабле продолжаются дополнительные восстановительные работы.

Он отметил: «Северокорейский военный корабль, опрокинувшийся в порту Чхонджина, был возвращен в вертикальное положение в начале этой недели. Как предполагается, идут дополнительные работы. Им, вероятно, нужно будет откачать воду из затопленной части корабля».

Инцидент с эсминцем произошел 21 мая во время церемонии спуска нового корабля на воду в порту Чхонджина в присутствии Ким Чен Ына. Причиной аварии стало преждевременное срабатывание спускового механизма: носовая часть осталась на стапеле, а корма оказалась в воде.

Ким Чен Ын публично возложил ответственность за происшествие на руководство, курировавшее строительство и проектирование эсминца, и потребовал восстановить судно до июньского пленума партии. Власти КНДР ранее отмечали, что повреждения у эсминца не были критическими.

Разведки США и Южной Кореи продолжают внимательно следить за развитием ситуации вокруг корабля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на судостроительном заводе в Чхонджине произошла крупная авария при спуске нового эсминца водоизмещением 5 тыс. тонн. Ким Чен Ын выразил недовольство халатностью руководства верфи. Три сотрудника верфи были задержаны после инцидента, произошедшего при личном присутствии Ким Чен Ына. Власти Южной Кореи при этом заявили, что новый эсминец КНДР не получил серьезных повреждений в ходе аварии.