Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
В Калининграде задержали шесть человек за вымогательство у участников СВО
Группа из шести человек, включая адвоката, занималась вымогательством у участников специальной военной операции, ее деятельность пресекли, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Участники группы подозреваются в вымогательстве денег, автомобилей и недвижимости у военнослужащих, принимавших участие в спецоперации на Украине, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Подозреваемые применяли насилие и незаконно удерживали потерпевших.
В отношении задержанных, среди которых жители региона 1972-1999 годов рождения и адвокат Адвокатской палаты Калининградской области, возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». У фигурантов изъяты цифровые устройства, документы, а также предметы, подтверждающие противоправную деятельность.
Кроме того, изъятые материалы свидетельствуют о причастности задержанных к незаконному обороту компьютерной информации, организации заказных поджогов имущества и другим преступлениям против личности. Все шестеро заключены под стражу. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее в аэропорту Шереметьево задержали 16 участников организованной преступной группы, которых подозревают в мошенничестве и кражах в отношении бойцов СВО. Члены ОПГ обвиняются в том, что искусственно завышали стоимость поездок на такси в десятки раз.