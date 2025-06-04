В Калининграде задержали шесть человек за вымогательство у участников СВО

Tекст: Алексей Дегтярев

Участники группы подозреваются в вымогательстве денег, автомобилей и недвижимости у военнослужащих, принимавших участие в спецоперации на Украине, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Подозреваемые применяли насилие и незаконно удерживали потерпевших.

В отношении задержанных, среди которых жители региона 1972-1999 годов рождения и адвокат Адвокатской палаты Калининградской области, возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». У фигурантов изъяты цифровые устройства, документы, а также предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

Кроме того, изъятые материалы свидетельствуют о причастности задержанных к незаконному обороту компьютерной информации, организации заказных поджогов имущества и другим преступлениям против личности. Все шестеро заключены под стражу. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в аэропорту Шереметьево задержали 16 участников организованной преступной группы, которых подозревают в мошенничестве и кражах в отношении бойцов СВО. Члены ОПГ обвиняются в том, что искусственно завышали стоимость поездок на такси в десятки раз.