Нарышкин вручил награду матери пропавшего в зоне СВО поэта Полуботы

Церемония вручения награды прошла на книжном фестивале «Красная площадь» в столице, передает РИА «Новости».

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» ll степени матери поэта Алексея Полуботы, который пропал без вести в зоне спецоперации на Украине в декабре 2023 года.

Во время церемонии Нарышкин подчеркнул, что Алексей Полубота ушел на фронт добровольцем.

«Русский поэт Алексей Викторович Полубота пропал без вести в зоне специальной военной операции в декабре 2023 года. Его стихи, так же как и стихи других настоящих поэтов, тех, кто для себя избрал путь быть в трудную минуту всегда со своей Родиной, уже вошли частью в нашей великой военной поэзии», – заявил глава СВР.

Нарышкин отметил, что для него было большой честью вручить награду матери поэта Александре Алексеевне. Мать Полуботы не смогла сдержать слез во время церемонии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Юрию Антонову высшей государственной награды за достижения в отечественной культуре. Путин также наградил пианиста Дениса Мацуева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.