Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Кремль заявил о готовности наградить мешавших взлететь дронам водителей
Песков заявил о готовности Кремля наградить водителей, мешавших дронам
Возможность поощрения дальнобойщиков, воспрепятствовавших запуску дронов в Иркутской области, будет изучена при поступлении соответствующих предложений в Кремль, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил. что предложения о награждении дальнобойщиков, которые помешали запуску дронов из грузовика в Иркутской области во время атак на аэродромы, будут рассмотрены, если поступят в Кремль, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что на данный момент в Кремль такие представления не поступали. Он добавил: «Если поступят, конечно, они будут рассмотрены».
Ранее водитель из Белоруссии Антон Мацкевич рассказал, что он и другие дальнобойщики заметили дроны в кузове фуры в Усольском районе Иркутской области и попытались помешать им взлететь.
Жители Иркутской области попытались сорвать запуск вражеских ударных дронов, забрасывая фуру камнями.
Власти Иркутской области планируют наградить жителей, которые предприняли попытки сбить беспилотники, в том числе в Усольском районе.