Кремль заявил о готовности наградить мешавших взлететь дронам водителей

Песков заявил о готовности Кремля наградить водителей, мешавших дронам

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил. что предложения о награждении дальнобойщиков, которые помешали запуску дронов из грузовика в Иркутской области во время атак на аэродромы, будут рассмотрены, если поступят в Кремль, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что на данный момент в Кремль такие представления не поступали. Он добавил: «Если поступят, конечно, они будут рассмотрены».

Ранее водитель из Белоруссии Антон Мацкевич рассказал, что он и другие дальнобойщики заметили дроны в кузове фуры в Усольском районе Иркутской области и попытались помешать им взлететь.

Жители Иркутской области попытались сорвать запуск вражеских ударных дронов, забрасывая фуру камнями.

Власти Иркутской области планируют наградить жителей, которые предприняли попытки сбить беспилотники, в том числе в Усольском районе.

