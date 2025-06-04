Обыски прошли в администрации Дербентского района Дагестана

Tекст: Алексей Дегтярев

Обыски прошли по делу о мошенничестве с земельным участком, по данным следствия, подозреваемыми стали сотрудница администрации и местные жители, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Их подозревают в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и внесении ложных сведений в технический план.

Кадастровый инженер, согласно данным следствия, незаконно указал в техплане несуществующий склад сельхозпродукции на участке в селе Мичурино, после чего специалист отдела архитектуры подготовила и передала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, хотя склад не был построен.

Фиктивные документы от родственницы местного жителя были представлены в регистрирующий орган, а в Единый госреестр внесли запись о праве собственности на несуществующий склад.

Позже по поддельному договору купли-продажи незаконно зарегистрировали право собственности и на земельный участок стоимостью свыше 16 млн рублей.

Ранее в Дагестане и Краснодарском крае завершили расследование дела банды, инсценировавшей ДТП для незаконного получения крупных страховых выплат. По версии следствия, они получили более 56 млн рублей.