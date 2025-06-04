Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Обыски прошли в администрации Дербентского района Дагестана
Следственные органы провели обыски в администрации Дербентского района из-за подозрений в махинациях с земельным участком стоимостью более 16 млн рублей, сообщили в следственном управлении СК по региону.
Обыски прошли по делу о мошенничестве с земельным участком, по данным следствия, подозреваемыми стали сотрудница администрации и местные жители, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Их подозревают в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и внесении ложных сведений в технический план.
Кадастровый инженер, согласно данным следствия, незаконно указал в техплане несуществующий склад сельхозпродукции на участке в селе Мичурино, после чего специалист отдела архитектуры подготовила и передала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, хотя склад не был построен.
Фиктивные документы от родственницы местного жителя были представлены в регистрирующий орган, а в Единый госреестр внесли запись о праве собственности на несуществующий склад.
Позже по поддельному договору купли-продажи незаконно зарегистрировали право собственности и на земельный участок стоимостью свыше 16 млн рублей.
Ранее в Дагестане и Краснодарском крае завершили расследование дела банды, инсценировавшей ДТП для незаконного получения крупных страховых выплат. По версии следствия, они получили более 56 млн рублей.