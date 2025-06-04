На похороны спасшего пассажиров машиниста в Брянской области пришли сотни людей

Сотни людей проводили в последний путь спасшего пассажиров в Брянской области машиниста Мишина

Tекст: Алексей Дегтярев

Траурная процессия с телом машиниста прошла от его дома к кладбищу в Унече, передает ТАСС.

В колонне насчитывалось более 100 автомобилей, в церемонии участвовали представители местной администрации и сотрудники РЖД.

Мишин управлял поездом № 86 Климов – Москва, перед которым вечером 31 мая в Брянской области обрушился автомобильный путепровод. Согласно сообщению пресс-службы РЖД, действия машиниста спасли сотни жизней.

Он мгновенно применил экстренное торможение и распорядился, чтобы его помощник покинул кабину и укрылся в машинном отделении.

Принятые меры позволили значительно снизить скорость поезда перед столкновением. РЖД пообещали необходимую поддержку семье погибшего. Дети Павла Мишина будут получать специальные выплаты до совершеннолетия и получат содействие при поступлении в высшие или средние учебные заведения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, супруга Мишина отмечала, что машинист перед аварией успел затормозить поезд, что позволило избежать большего числа жертв среди пассажиров.