Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
На похороны спасшего пассажиров машиниста в Брянской области пришли сотни людей
Сотни людей проводили в последний путь спасшего пассажиров в Брянской области машиниста Мишина
В городе Унеча в Брянской области собрались сотни жителей на церемонии прощания с машинистом Павлом Мишиным, спасшим пассажиров во время обрушения моста.
Траурная процессия с телом машиниста прошла от его дома к кладбищу в Унече, передает ТАСС.
В колонне насчитывалось более 100 автомобилей, в церемонии участвовали представители местной администрации и сотрудники РЖД.
Мишин управлял поездом № 86 Климов – Москва, перед которым вечером 31 мая в Брянской области обрушился автомобильный путепровод. Согласно сообщению пресс-службы РЖД, действия машиниста спасли сотни жизней.
Он мгновенно применил экстренное торможение и распорядился, чтобы его помощник покинул кабину и укрылся в машинном отделении.
Принятые меры позволили значительно снизить скорость поезда перед столкновением. РЖД пообещали необходимую поддержку семье погибшего. Дети Павла Мишина будут получать специальные выплаты до совершеннолетия и получат содействие при поступлении в высшие или средние учебные заведения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, супруга Мишина отмечала, что машинист перед аварией успел затормозить поезд, что позволило избежать большего числа жертв среди пассажиров.