Супруга рассказала о профессиональных действиях погибшего под Брянском машиниста

Tекст: Ольга Иванова

Машинистом поезда «Климов – Москва», который погиб при подрыве моста под Брянском, был 34-летний Павел Мишин, сообщает «Комсомольская правда». Как рассказала его супруга Екатерина, Павел благодаря своему профессионализму сумел спасти десятки, а возможно, и сотни жизней пассажиров, вовремя затормозив поезд. «Смертей было бы намного больше, если бы не его профессионализм», – заметила она.

Екатерина рассказала, что машинист всю жизнь мечтал о своей профессии, вдохновившись примером дяди, который тоже был машинистом. Павел всегда относился к работе с большой ответственностью и любовью, его трудовой стаж составлял 13 лет.

Накануне трагедии он пообещал семье после рейса отправиться вместе на отдых.

У погибшего машиниста остались жена и две дочери, младшей из которых сейчас шесть лет. О случившемся Екатерина узнала из новостей и от начальства Павла. Руководство компании лично приехало к семье, чтобы сообщить о его гибели и подчеркнуть, что его действия предотвратили значительно большие жертвы среди пассажиров.

Напомним, что в Брянской области в результате взрыва на железнодорожном мосту пострадали 97 человек, большинство из которых уже доставлены в медучреждения.

Накануне сообщалось, что при крушении поезда в Брянской области погибла врач детского хосписа «Дом с маяком».