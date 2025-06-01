При крушении поезда в Брянской области погибла врач детского хосписа «Дом с маяком»

Tекст: Ольга Иванова

О трагедии в интервью RT рассказал главврач детского хосписа «Дом с маяком» Григорий Климов. Виолетта работала более трех лет районным врачом выездной службы паллиативной помощи хосписа. Она курировала около 50 детей с тяжелыми заболеваниями, помогая облегчить их страдания и улучшить качество жизни.

«Это дети с онкологическими заболеваниями, с генетическими. Дети, которые испытывали тягостные мучения и могли внезапно умереть. Вела эти семьи и этих детей, чтобы они жили качественно, боролась с их мучительными симптомами. Чтобы любой ребенок мог гулять и не чувствовал боли», – отметил Климов. По его словам, Виолетта была всегда на связи и любила своих пациентов.

Он подчеркнул, что для него известие о гибели Виолетты стало большой трагедией: «Виолетта до последнего ходила на работу, даже на шестом месяце беременности. Она была доброй, умной и энергичной. Это жуткая трагедия – что произошло».

У погибшей остались муж и два сына четырех месяцев и семи лет. Сейчас оба мальчика находятся в Клинике доктора Рошаля в Москве под наблюдением врачей.

Ранее в клинику доктора Рошаля доставили пятимесячного младенца, пострадавшего в Брянской области у него диагностировали множество разных травм.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области. Погибли семь человек, более 70 пострадали.