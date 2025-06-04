Маск призвал «лишить ООН финансирования»

Tекст: Антон Антонов

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что цифровые платформы часто используются для введения людей в заблуждение и распространения вражды, а ООН должна реагировать на такие угрозы, передает РИА «Новости».

В связи с этим заявлением Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) предложил «лишить ООН финансирования».

В свою очередь, Дюжаррик на просьбу прокомментировать слова Маска сказал: «Финансируйте ООН».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск соглашался с предложением пользователей соцсетей о выходе США из НАТО и ООН. Маск неоднократно выражал критику в адрес международных организаций.